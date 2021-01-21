В Незалежной согласились стать инструментом в борьбе против России

Киеву необходимо предоставить Вашингтону территорию Украины в качестве плацдарма для борьбы с Москвой, также власти страны должны разработать план отключения электричества в российской столице. К этому киевский режим призвал бывший глава МИД Незалежной (при президенте Викторе Ющенко) Владимир Огрызко в эфире телеканала "Прямой".

Дипломат полагает, что Украина может помочь войскам Пентагона "чувствовать себя в полной мере" в Черном море. По его словам, этот регион уже превращается в театр потенциальных боевых действий.

"Мы сегодня можем предложить американцам возможности в сфере киберактивности, которые на самом деле для американцев сегодня являются чрезвычайно важными", – сказал пан Огрызко.

Экс-министр назвал возможности в киберпространстве "чувствительной штукой", которую по разрушительной силе можно сравнить с ядерным оружием. Пан Огрызко признался, что в последнее время изучает возможности "повлиять" на Россию именно таким способом.

"Наша цель должна формулироваться не в том, что вести какие-то военные действия, а в том, чтобы выключить лампочки в Кремле... Представьте себе, что такое энергетический коллапс города Москвы на два дня", – заметил дипломат.

Накануне этот же украинский деятель сформулировал ведение водной блокады Крыма как четкий сигнал жителям полуострова, что они должны признать свою ошибку с выбором вернуться в Россию. Также Киев дал им понять, что без неньки крымчане не смогут нормально жить и скоро в регионе будет полная засуха.

