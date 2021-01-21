Украинский дипломат придумал план завоевать Москву за два дня

Украинский дипломат придумал план завоевать Москву за два дня
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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В Незалежной согласились стать инструментом в борьбе против России

Киеву необходимо предоставить Вашингтону территорию Украины в качестве плацдарма для борьбы с Москвой, также власти страны должны разработать план отключения электричества в российской столице. К этому киевский режим призвал бывший глава МИД Незалежной (при президенте Викторе Ющенко) Владимир Огрызко в эфире телеканала "Прямой".

Дипломат полагает, что Украина может помочь войскам Пентагона "чувствовать себя в полной мере" в Черном море. По его словам, этот регион уже превращается в театр потенциальных боевых действий.

"Мы сегодня можем предложить американцам возможности в сфере киберактивности, которые на самом деле для американцев сегодня являются чрезвычайно важными", – сказал пан Огрызко.

Экс-министр назвал возможности в киберпространстве "чувствительной штукой", которую по разрушительной силе можно сравнить с ядерным оружием. Пан Огрызко признался, что в последнее время изучает возможности "повлиять" на Россию именно таким способом.

"Наша цель должна формулироваться не в том, что вести какие-то военные действия, а в том, чтобы выключить лампочки в Кремле... Представьте себе, что такое энергетический коллапс города Москвы на два дня", – заметил дипломат.

Накануне этот же украинский деятель сформулировал ведение водной блокады Крыма как четкий сигнал жителям полуострова, что они должны признать свою ошибку с выбором вернуться в Россию. Также Киев дал им понять, что без неньки крымчане не смогут нормально жить и скоро в регионе будет полная засуха. 

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Эта территория должна быть уничтожена полностью в случае попытки осуществления такого плана.
Вячеслав Москва
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“…Киеву необходимо предоставить Вашингтону территорию Украины в качестве плацдарма для борьбы с Москвой, также власти страны должны разработать план отключения электричества в российской столице.…” – как же хорошо, что с этими чудаками на букву *м* мы в разных государствах.
Антимайдан
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Большую ошибку допустили не вырезав под корень, 14 г. хохлобандеровских ублюдков.
Гость
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Кончать их в случае чего надо и готовится к этому уже сейчас нужно.
Гость
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Огрызки одни, блевотина какая-то...
Гости
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Гость
Зарежь хохла, спаси мир.
это уже нездоровый перебор , не хохла а бандеру...
Гостяра
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Garry
Хохлы готовы продаться любому кто может нагадить России, более подлой и низкой страны найти невозможно. Пора решать с этой страной по серьезному, не должно такое недоразумение существовать на карте мира, сколько адекватных людей у них-же вздохнут свободно когда этот недорейх будет ликвидирован.
Решать с Укропией надо уже как 8-й год , со времени майдана , вот только кто на это отважится - тех у власти нету... а те кто есть - способны только продвигать интересы олигархата и реагировать на все плевки в лицо страны максимум на одну треть нужной реакции... Позорная ситуация непризнаных республик Донбасса - лучшее тому подтверждение.
Гость
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Полностью согласен с Garry - история Хохляндии - история предательств,
что ни национальный герой - то конченная <цензура> - это у них традиция:)
Garry
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Хохлы готовы продаться любому кто может нагадить России, более подлой и низкой страны найти невозможно. Пора решать с этой страной по серьезному, не должно такое недоразумение существовать на карте мира, сколько адекватных людей у них-же вздохнут свободно когда этот недорейх будет ликвидирован.
Гость
Ответить
Зарежь хохла, спаси мир.
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