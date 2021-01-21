Берлин приготовился к полному отказу от "Северного потока-2"

Берлин приготовился к полному отказу от "Северного потока-2"
Фото: Bernd Wustneck/dpa/www.globallookpress.com
Немецкие власти надеются на переговоры по трубе с новым руководством Штатов

Берлин ожидает прямого диалога по ситуации с "Северным потоком-2" с новой администрацией Белого дома, в который накануне вошла команда 46-го президента США Джозефа Байдена. Одновременно, не исключается полный отказ германских властей от российского газопровода из-за санкционного давления Вашингтона. Об этом заявил сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью телеканалу NTV.

Комментируя информацию о выходе из проекта ряда его участников, министр сказал, что судить о последствиях такого шага можно будет в предстоящие "недели и месяцы".

Он подчеркнул, что в Берлине продолжают считать санкции США против "СП-2" экстерриториальными и неправильными, о чем немцы говорили не один раз. По его словам, тема рестрикций будет обсуждаться с администрацией Байдена и "в этом разница с предыдущим правительством". Ранее, заметил шеф немецкой дипломатии, о споре за трубу власти Германии узнавали лишь из СМИ и эту тему "не обсуждали друг с другом". Надо полагать, с Вашингтоном.

Когда именно могут состояться такие консультации, министр не уточнил. Зато высказался на предмет влияния последних событий – выхода из-за американской дубины нескольких компаний из проекта – на ввод в эксплуатацию "Северного потока-2".

"Быть ли ему, решится в предстоящие недели и месяцы. Сейчас никто не может сказать это наперед", – цитирует осторожного немца РИА "Новости".

Судя по всему, Германия действительно в вопросе строительства выгодного немецкому бизнесу и стране в целом газопровода ничего самостоятельно не решает.

Напомним, 19 января Вашингтон наложил санкции на российского трубоукладчика "Фортуна" и компанию-владельца судна. В этот же день, испугавшись рекстрикций со стороны Штатов, от проекта отказался первый немецкий концерн Bilfinger SE. До этого еще две иностранные команды вышли из "СП-2" – швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group и датская инжиниринговая компания Ramboll.

Официальный МИД РФ Мария Захарова сегодня действия США в отношении участников строительства нашего газопровода назвала "враждебными". Таким образом, отметила дипломат, американцы "преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами" пытаясь закрепиться в на европейском континенте в качестве основного "легитимного" поставщика топлива. При этом власти Штатов действуют без смущения и какого-либо неудобства, считают на Смоленской площади.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Бандер идет на хшй, хрюкая и сосъ свою письку. Гандоъам место в толчке
Гостяра
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Самое время достать ответный козырь и отодвинуть Укронедорейх от Донецка с Луганском хотя бы километров на 50 а потом официально признать ЛДНР -- сразу же шухер начался бы и очередь звонящих в Кремль шпицер-канцлеров и форин-офисов... Но так как нынешние кремлевские никогда на такой шаг не осмелятся и будут продолжать жевать сопли и раздавать свои озабоченности как пирожки -- то наглость ''партнеров'' с каждым днем будет только расти.
Гость
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а как же роисся ? где искандеры ? где сармат ?
почему не поставят нас на место ?
бугагагагагаа
Гость
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Ожидаемо. Германия все время стреляет себе в колено: первый раз - когда вступила в ЕС, второй раз - когда отказалась от немецкой Марки, третий раз - когда откажется от Северного потока. Полное и беспрекословное подчинение США..
Гость
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Сдулись фашисты со своей клизмой старой
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