Европарламент потребовал блокировки "Северного потока - 2" из-за ареста Навального

Документ по ограничениям против Москвы поддержали большинство депутатов

Европарламент принял резолюцию по России в связи ситуации с арестом Алексея Навального в четверг, 21 января. Депутаты призвали Евросоюз усилить антироссийские санкции.

Документ поддержал 581 человек, 50 высказались против и еще 44 от голосования воздержались. Финальную версию резолюции депутаты подготовили на этой неделе, а сегодня ее приняли практически без обсуждений. Европарламент потребовал освободить Навального, ужесточить санкции против России и ввести ограничения по отношению к конкретным лицам, а также препятствовать завершению строительства "Северного потока – 2".

Резолюции ЕП обязательный характер не носят, но Евросоюз должен прислушиваться к его мнению, отмечает РИА "Новости".

Напомним, 18 января Навального арестовали за 30 суток. В МВД объяснили, что причиной этого стали неоднократные нарушения условного заключения. Из-за этого в ЕП заговорили о новых санкциях. По мнению депутатов, остановка строительства "Северного потока – 2" – самый мощный аргумент против России.

Карина СИРАЗОВА

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