Крым избежал кровавого сценария после вхождения в состав России - эксперт

Крым избежал кровавого сценария после вхождения в состав России - эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Население полуострова сейчас заботит лишь одно - как догнать по уровню жизни другие регионы страны

Крым в постмайданной Незалежной был бы ввергнут в кровавую бойню, если бы весной 2014 г. не провел референдум о воссоединении с Россией и Москва не взяла население полуострова под свою защиту. С таким мнением выступил крымский политолог Владимир Джаралла.

"В современной Украине Крым ждали бы кровь и гражданская война. То, что произошло позднее в Одессе, Мариуполе, Днепропетровске, а также боевые действия в Донбассе, все это должно было сначала начаться в Крыму", – сказал эксперт в комментарии РИА ФАН.

Он убежден, что в нынешней Незалежной никакого будущего у крымчан бы не было. По его словам, проведенный больше почти семь лет назад референдум стал отправным, объединяющим всех крымчан событием, точкой согласия. Единственное, о чем можно сейчас спорить, считает политолог, так это о том, как Республике развиваться в составе РФ, догоняя другие российские регионы.

"Мы поступили не просто правильно – это была реализованная мечта" – подчеркнул Джаралла.

Накануне бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко оправдал введенную киевским режимом в 2014 г. водную блокаду полуострова. Дипломат заявил, что это сделано в неких воспитательных целях, дабы показать крымчанам, что без неньки они не смогут прожить, а также чтобы признали свою "ошибку", проведя референдум.

Напомним, 20 января российский регион отпраздновал День Республики Крым, а также проведение первого Крымского референдума в 1991 году, ставшего отправной точкой для воссоединения полуострова с Россией в 2014-ом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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