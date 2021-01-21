Байден решился на продление договора СНВ-3 с Россией

Документ планируют подписать на пять лет

Администрация Джо Байдена готова продлить американско-российский СНВ-3 – Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщили СМИ.

Президент США планирует заключить договор на пять лет. При этом американский лидер исключает "перезагрузку" отношений с Россией и собирается пытаться "привлечь страну к ответственности", несмотря на совместную работу, пишет The Washington Post.

Напомним, что накануне Россия также выступила за продление договора на пять лет.

Карина СИРАЗОВА

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