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На Украине некоторые представители властных структур разных уровней в попытке лучше всех поприветствовать нового хозяина Белого дома Джо Байдена уже перестают стесняться в выражениях.
Больше всех сегодня отличился депутат Одесского горсовета от "Европейской солидарности" – партия экс-лидера нации Петра Порошенко, который напомнил украинцам, что у них уже другой президент. На слова парламентарии обратил внимание телеграм-канал "Украина.ру", выложив соответствующее видео.
Как видно на кадрах, соратник пана Порошенко, открывая заседание комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, сказал следующее: "Всем доброго дня. Проводим первое наше заседание при президенте Байдене". Сидящим рядом с ним коллегам, судя по улыбкам сквозь маски, приветствие явно понравилось.
Накануне, когда еще не успели отгреметь фанфары и салюты по случаю инаугурации Байдена, бывший премьер Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк "чирикнул" в своем "Твиттер".
"Поздравляю, пан президент Соединенных Штатов. Да поможет вам Господь. Пусть Господь хранит наши народы", – написал экс-глава украинского кабмина, прославившийся строительством "Стены" имени себя на границе с Россией.
А вот Петр Алексеевич долго собирался с мыслями и выдал лишь сегодня на-гора речь на несколько твитов, основной посыл которой был – соборной нужно в НАТО. Также депутат Верховной рады надеется на ближайшие встречи властей страны с главой Овального кабинета и его приезд в Киев.
"Президентство Байдена открывает для Украины новые и очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления нашего суверенитета. Не сомневаюсь, что новый лидер США будет надежным союзником Украины на этом пути", – выразил желания шоколадный босс всея Незалежной.
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