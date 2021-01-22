Какие страны США будут считать врагами при любой власти: прогноз эксперта

Какие страны США будут считать врагами при любой власти: прогноз эксперта
Фото: Liu Jie/Xinhua/www.globallookpress.com
В числе перманентных угроз для американцев – наша страна

Две страны находятся в черном списке у Штатов. Главными угрозами являются Россия и Китай, заявил профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань. При этом эксперт дал прогноз, стоит ли надеяться на улучшение отношений.

По мнению профессора, неважно, кто будет занимать кресло президента – республиканец или демократ. При любой власти Москва наряду с Пекином будет главным врагом для американцев. Вэньшань призвал и Россию, и Китай не задумываться об отношении к ним США и сосредоточиться на решении собственных насущных вопросов.

Профессор также отметил в разговоре с РИА Новости, что самим американцам еще долго будет не до дипломатии. Страну раздирают противоречия, и сейчас Штатам необходимо разобраться в собственных проблемах. Таким образом, на первом плане пока – внутренние дела.

Ранее другой эксперт заявил, что новому президенту США Джо Байдену нужно осознать, что санкции против России провалились. Вашингтону придется идти на компромиссы, если он хочет диалога.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

М
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а я без китаеза и не догадывался что для запада россия враг,мы же не воевали с ними и они на нас не нападали ни когда
вот только они привыкли к достатку и комфорту и сами сегодня в прямую воевать не готовы.если только безнаказанно и чужими жизнями,каклами например.этих им не жаль в топку пустить но и эти не все идиоты,многие но не все
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