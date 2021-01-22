В Екатеринбурге вычислили и прогнали американского шпиона

В Екатеринбурге вычислили и прогнали американского шпиона
Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Трудясь в России, лазутчик преследовал интересы США

На Урале громкий скандал. Как стало известно прессе, из Екатеринбурга выдворили сотрудника американского Генконсульства. Иностранец оказался разведчиком.

Очередные шпионские разборки прошли еще в конце ноября прошлого года. Однако только сейчас информация просочилась в СМИ. Речь идет об офицере службы дипбезопасности Энтони Грохе.

В беседе с журналистами URA.RU осведомленный источник сообщил, что Гроха попросили в кротчайшие сроки убраться из России из-за большого числа нарушений законодательства нашей страны. По имеющимся данным, речь идет именно о шпионских проделках.

Американское Генконсульство в Екатеринбурге пока не дало официальные комментарии.

Напомним, в конце прошлого года разгорелся скандал в Колумбии. Из Боготы выслали российских дипломатов (якобы шпионов). Как оказалось, "раскрыть" их деятельность помогли США и Великобритания.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Там много поклонников А Л К А Ч А
Серж
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Гость
Да их всех надо гнать из России.
вместе с либервотой
Гость
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Да их всех надо гнать из России.
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