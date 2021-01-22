Что ждет Зеленского при Байдене: ответ политэксперта

Что ждет Зеленского при Байдене: ответ политэксперта
Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Внутренние дела Незалежной сильно зависят от зарубежных кураторов.

В Белом доме сменился хозяин, а значит и все, так или иначе зависимые от Америки государства, тоже могут ждать перемены. Как приход Джо Байдена на пост американского лидера отразится на главе Украины Владимире Зеленском, рассказал политический эксперт Алексей Попов.

По мнению политолога, на данный момент у избранного главнокомандующего США нет причин избавляться от украинского коллеги. При этом фигура Зеленского вызывает настороженность в Вашингтоне. Бывший комик появился на политической арене внезапно и не прошел должную обработку со стороны американских специалистов.

В беседе с журналистами издание "Украина.ру" Попов также отметил, что глава Незалежной приложит все усилия, чтобы наладить диалог с новыми властями США. В целом, Зеленскому пока бояться нечего.

К слову, буквально накануне сообщалось, что в Незалежной готовятся к встрече Байдена с Зеленским.

Ольга ФЕДОРОВА

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Кацап-Московит
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Бидон на территорию 404 приедет как барин в дальнюю захолустную деревню своих владений. Сынка может с собой прихватит, он тут тоже уже свой давно. Скучно конечно, но может сынку каклушек подгонят несовершеннолетних, за щеку им наталкивать, и то радость!
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