Отработанные в США методы политического кризиса направят на Россию – ЭИСИ

Влияние соцсетей и IT-гигантов на общественное мнение становится угрожающим

Прошедшая в США избирательная кампания вылилась в серьезный политический кризис, который не закончился с уходом Дональда Трампа. Мир убедился, как легко захватить власть, всего лишь лишая противников права на свободу слова и волеизъявления. Какие выводы из этого нужно сделать россиянам, обсуждали участники круглого стола "Политический кризис в США: уроки для мира и России".

Американцы сами в шоке от произошедшего. Согласно опросам, 70% сторонников Республиканской партии не считают, что такие выборы можно называть "свободными и справедливыми", отметил главы Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева.

Помимо многочисленных фальсификаций в процессе голосования и обработки бюллетеней, доверие к политическим элитам подорвало открытое вмешательство в избирательный процесс руководства соцсетей и IT-компаний. Блокировка администрацией "Твиттера", "Ютуба", "Фейсбука" аккаунтов еще действующего в тот момент президента США Дональда Трампа и его сторонников показала, что телекоммуникационные компании могут оказывать более весомое влияние на политические процессы, чем традиционные институты государства, указал политолог Евгений Минченко.

По его мнению, оформление такой "пятой власти" – это большой риск для политических элит США.

"Байдену не стоит слишком радоваться произошедшему, поскольку в какой-то момент эти ресурсы могут быть использованы и против представителей Демократической партии",

– допустил Минченко. Он обратил внимание на уже наметившееся противостояние между "условной "Калифорнией" с фейсбуком, амазоном и твиттером", и "условным "Техасом", чью позицию сегодня публично выражает Илон Маск". При этом пострадают в этой войне, в первую очередь, простые граждане, если власти вовремя не защитят их информационные права, передает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

При этом велика вероятность, что практика цензуры в соцсетях и использование возможностей IT-компаний будет продолжена Вашингтоном для продвижения американских интересов в мире, считает президент фонда "Свершение" Никита Куркин. Помимо "Фейсбука" и "Твиттера", инструментами влияния, по его мнению, могут стать Apple, Google и Amazon. Бороться с ними будет намного сложнее. Если международные соцсети еще можно заменить национальными, то монополизм Apple и Google с их магазинами мобильных приложений Google play и App Store разрушить очень сложно.

Этими инструментами США наверняка воспользуются для манипуляций общественным мнением в России и странах СНГ.

"Еще до победы Джозеф Байден определил свои намерения продолжить "удушение" России путем активизации приграничных конфликтов. Более того, уже начались попытки заранее объявить нелегитимными выборы и в самой России – это явное повторение приемов, опробованных в Беларуси и ряде стран Латинской Америки",

– обратил внимание член научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло.

Со своей стороны, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев напомнил недавнее высказывание экс-посла США в Москве Майкла Макфола о необходимости не просто "сдерживать" Россию, но активнее вмешиваться в ее внутренние процессы.

"Будут попытки создать искусственный раскол между властью и обществом, активизировать работу по повышению лояльности россиян к западной идеологии через формально неполитические гуманитарные проекты",

– сделал вывод Матвейчев, призвав искать способы эффективно отражать все попытки такого вмешательства.