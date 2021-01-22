Иностранный политолог обнаружил тайный смысл в крещенском купании президента

Андрей Норкин вновь повеселил телезрителей забавным инцидентом на передаче "Место встречи". На этот раз объектом для острот ведущих стал американский эксперт Майкл Бом. Впрочем, иностранец сам сделал все, для того чтобы стать темой шуток.



Норкин продемонстрировал аудитории картинки, посвященные российскому лидеру Владимиру Путину и новому американскому президенту Джо Байдену. Интернет-умельцы сравнили Путина с Байденом, отметив, что наш президент, которого недоброжелатели кличут "старым бункерным дедом", спокойно и уверенно может погрузиться в ледяную воду. А вот "молодой и здоровый" правитель Америки даже имя своей жены запомнить не способен.

Бом решил отстоять честь своего президента, однако перед этим забыл пораскинуть мозгами. В итоге Майкл заявил, что Путин специально назло Байдену полез купаться на Крещение. Такой комментарий иностранца вызвал взрыв схема в зале.

"Бедный Майкл, на каждом шоу за Америку отдувается!", "Ахаха, Майк насмешил", – делятся впечатлениями пользователи Сети под выпуском шоу на "Ютуб".

К слову, недавно Норкин затравил анекдот о победе Байдена. Ведущий поведал гостям телепередачи историю, высмеивающую прошедшую в США президентскую кампанию.