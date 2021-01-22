Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта

Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иностранный политолог обнаружил тайный смысл в крещенском купании президента

Андрей Норкин вновь повеселил телезрителей забавным инцидентом на передаче "Место встречи". На этот раз объектом для острот ведущих стал американский эксперт Майкл Бом. Впрочем, иностранец сам сделал все, для того чтобы стать темой шуток.

Норкин продемонстрировал аудитории картинки, посвященные российскому лидеру Владимиру Путину и новому американскому президенту Джо Байдену. Интернет-умельцы сравнили Путина с Байденом, отметив, что наш президент, которого недоброжелатели кличут "старым бункерным дедом", спокойно и уверенно может погрузиться в ледяную воду. А вот "молодой и здоровый" правитель Америки даже имя своей жены запомнить не способен.

Бом решил отстоять честь своего президента, однако перед этим забыл пораскинуть мозгами. В итоге Майкл заявил, что Путин специально назло Байдену полез купаться на Крещение. Такой комментарий иностранца вызвал взрыв схема в зале.

"Бедный Майкл, на каждом шоу за Америку отдувается!", "Ахаха, Майк насмешил", – делятся впечатлениями пользователи Сети под выпуском шоу на "Ютуб". 

К слову, недавно Норкин затравил анекдот о победе Байдена. Ведущий поведал гостям телепередачи историю, высмеивающую прошедшую в США президентскую кампанию.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Тело не покраснело, пара изо рта и от тела не было. Так что постановка..
Гость
Ответить
А картинка-то с купающимся президентом оказалась позапрошлогодней, еще с 2019 года... Легко проверить, в Известиях была точь в точь. Это подстава?
Гость
Ответить
Гость
Да клал он на вас, пендосы, ни кто вы для него и звать вас ни как.
прежде всего он клал на вас.
Александр
Ответить
Гость
Да клал он на вас, пендосы, ни кто вы для него и звать вас ни как.
Да он по ходу на всех клал и на россиян тоже...
Гость
Ответить
Да клал он на вас, пендосы, ни кто вы для него и звать вас ни как.
1
новости партнеров

Какие страны США будут считать врагами при любой власти: прогноз эксперта

В числе перманентных угроз для американцев – наша страна

Немцы заморозили строительство "Северного потока-2" на неопределенное время

Разбирательство может продлиться до конца 2021 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей