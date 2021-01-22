Мишустин отправил в отставку главу Россвязи

Ранее российский лидер решил упразднить это ведомство

Глава правительства России Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Россвязи. Олег Духовницкий лишился своего поста 21 января в соответствии с указом, размещенном на портале правовой информации.

Как напоминает URA.RU, российский лидер Владимир Путин ранее решил расформировать данное ведомство. Его функции переданы Минцифре. Также под упразднение попала Роспечать.

Ольга ФЕДОРОВА

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