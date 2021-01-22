Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
708 новости
Глава правительства России Михаил
Мишустин освободил от должности руководителя Россвязи. Олег Духовницкий лишился
своего поста 21 января в соответствии с указом, размещенном на портале правовой
информации.
Как напоминает URA.RU, российский лидер Владимир Путин ранее решил расформировать данное ведомство. Его функции переданы Минцифре. Также под упразднение попала Роспечать.
В числе перманентных угроз для американцев – наша страна
Разбирательство может продлиться до конца 2021 года