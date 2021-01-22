Кравчук захотел поехать в Крым

Кравчук захотел поехать в Крым
Леонид Кравчук. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Однако экс-президент Украины сомневается, что получит удовлетворение от путешествия на полуостров

Леонид Кравчук признался, что хочет побывать в Крыму. И сделал бы это, если бы мог ездить далеко, сказал экс-глава Незалежной, теперешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Отправившись в путешествие на полуостров, бывший украинский президент лично посмотрел бы, что изменилось за семь лет с момента возвращения региона в состав России. И оценил обстановку. 

Такая поездка, по словам Кравчука, не принесет ему большого  удовлетворения – с учетом ситуации в Крыму. Да и в РФ к этому вряд ли отнесутся позитивно, выразил мнение представитель Киева.

Вопрос о статусе полуострова всегда был далеко не простым, отметил Леонид Макарович. И напомнил о жарких спорах в 1991 году из-за уже тогда звучавших призывах денонсировать договор о передаче Крыма Украине и сделать регион частью России.

Это вополне объяснимо, ведь тогда 75% жителей полуострова были русские, а остальные – украинцы и представители других нацменьшинств. Свою роль играли также Севастополь и Черноморский флот, пояснил Кравчук в эфире программы "Говорите правду" на телеканале "Крым 24".

Ранее первый глава Незалежной Леонид Кравчук говорил, что Москве и Киеву необходимо договариваться по вопросу о Крыме. Это важно для разрешения всех противоречий между Россией и Украиной, пояснил он.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Garry
Ответить
Старый стал, больной стал, подлечиться надо, опять-же вакциной уколоться. Да пусть едет ему будет на что посмотреть и что рассказать у себя когда вернется если нациков не испугается.
Гость
Ответить
Пусть лучше не ездит - помрет еще от зависти .... а Россия и виноата будет ! Как с поляками - пошли придуркам навстречу , пустили отдать память их погибшим , они сами же по дурости разбили самолет - а Россия оказалась виновата что их пилоты не умеют летать !
Гость
Ответить
Старый пенс
Пусть съездит, увидит своими глазами, и послушает жителей!
Он будет видеть и слушать, то что ему удобно.
Серж
Ответить
пиарится, не поедет он никуда
Старый пенс
Ответить
Пусть съездит, увидит своими глазами, и послушает жителей!
Гость
Ответить
Надо это согласовывать и заявку заранее давать, для него за 50 лет до предполагаемой даты визита. И пусть ждет. Кто он?
1
новости партнеров

Какие страны США будут считать врагами при любой власти: прогноз эксперта

В числе перманентных угроз для американцев – наша страна

Немцы заморозили строительство "Северного потока-2" на неопределенное время

Разбирательство может продлиться до конца 2021 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей