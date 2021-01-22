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Лидер белорусов Александр
Лукашенко заявил, что никакие препятствия не обрушат белорусское государство. Ни
серьезные перипетии в международной экономике, ни беспрецедентный внешний
прессинг не сумеют сломить Республику, убежден главнокомандующий.
Лукашенко подчеркнул, что возглавляемая им страна "на колени не рухнет". Однако общий неблагоприятный фон все же стоит учитывать в стратегии развития государства.
Как напомнил президент Белоруссии, пандемия перевернула весь мир и оказала глобальное влияние на человечество. Однако Батька уверен: белорусы сумеют выстоять. Лукашенко призвал мобилизовать все имеющиеся ресурсы и продолжить развиваться, передает БЕЛТА.
Кстати, недавно Лукашенко внезапно обвинил Россию в затянувшихся белорусских протестах. Мол, действия Москвы могли бы смягчить обстановку в стране.
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