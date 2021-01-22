Лукашенко отказался падать на колени перед глобальным кризисом

Лукашенко отказался падать на колени перед глобальным кризисом
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька полон решимости пройти сложный период с высоко поднятой головой

Лидер белорусов Александр Лукашенко заявил, что никакие препятствия не обрушат белорусское государство. Ни серьезные перипетии в международной экономике, ни беспрецедентный внешний прессинг не сумеют сломить Республику, убежден главнокомандующий.

Лукашенко подчеркнул, что возглавляемая им страна "на колени не рухнет". Однако общий неблагоприятный фон все же стоит учитывать в стратегии развития государства.

Как напомнил президент Белоруссии, пандемия перевернула весь мир и оказала глобальное влияние на человечество. Однако Батька уверен: белорусы сумеют выстоять. Лукашенко призвал мобилизовать все имеющиеся ресурсы и продолжить развиваться, передает БЕЛТА.

Кстати, недавно Лукашенко внезапно обвинил Россию в затянувшихся белорусских протестах. Мол, действия Москвы могли бы смягчить обстановку в стране.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Батька боится уходить это всем понятно Жизнь у него в опастности
Гость
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У него кризисов никогда не бывает.
Правда, если бы не было трёх деноминаций и 5 девальваций, то доллар стоил бы сейчас в Белоруссии - 258 000 000 руб.
Гость
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Да уже рухнула судя по тому сколько должны, краник закроется и его собственная охрана придавит. Без кризиса, и голову задерут высоко.
Гость
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у него то кризиса нет :)))
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