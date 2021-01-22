После инаугурации Байдена Зеленский заговорил о "присоединении" Крыма к Украине

После инаугурации Байдена Зеленский заговорил о "присоединении" Крыма к Украине
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной изучил историю и узнал о 100-летней связи соборной с полуостровом

Киеву удастся "присоединить" Крым и мятежные регионы Донбасса к Незалежной. С такой надеждой выступил президент Украины Владимир Зеленский в своей поздравительной речи к нации в связи с Днем Соборности, который украинцы отмечают 22 января.

Глава нации вспомнил цитату из универсала об объединении УНР (Украинская Народная Республика) и ЗУНР (Западно-Украинская Народная Республика), провозглашенного 102 года назад и подписанного, в том числе, Симоном Петлюрой. В ней говорится о слиянии воедино "веками оторванных друг от друга частей единой Украины". Эти слова вызывают у Владимира Александровича "широкий спектр эмоций" и сегодняшнюю боль.

"Ведь сто лет спустя Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины. И это уверенность, что в будущем мы сможем все преодолеть и вместе станем создателями нового акта воссоединения", – говорится в послании пана Зеленского, размещенного в "Фейсбуке".

Президент призвал соотечественников изучать уроки столетней давности и никогда не забывать, что сила заключается в единстве. По его словам, украинцев объединяют "не только счастливые, но и трагические страницы".

Авторы аккаунта "Запрещенная Украина" в телеграм-канале откликнулись на призыв лидера нации изучать уроки 100-летней давности и указали пану Зеленскому, что если бы он сам это делал, то знал бы, что "Крым никакого отношения к тому украинскому недогосударству не имел, а был передан УССР в 1954 году". А вот сегодняшний кумир постмайданных вождей Незалежной националист и бандит Степан Бандера то решение советских властей осудил, назвав провокацией.

Накануне мы писали, как в соборной наперебой разные властные представители отметились в поздравительных спичах в адрес вступившего в должность президента США Джо Байдена.

Шляпы перед хозяином Белого дома поснимали экс-премьер Арсений Яценюк, лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко (этот всю ночь после инаугурации сочинял свой длинный текст, вероятно, чтобы, не дай Бог, лишним словом не обидеть американского начальника). Больше всех пошел некий депутат горсовета Одессы – соратник "шоколадного кроля", – поздравивший коллег с первым заседанием " при президенте Байдене".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Ни Украинцы, ни Русские не будут жить хорошо до тех пор, пока ими будут управлять люди других национальностей, которым удобно, чтобы славяне убивали друг-друга.
Это только Батька своих же белорусов гнобит.
Гость
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Готовится к первой брачной ночи видимо, свиноматка. Присоединят тебя, не боись, к группе товарищей из солнечной пендосии.
Доброжелатель.
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Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
Старый пенс
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Позорная оккупация с 1954 года закончилась в 2014! Чубатый, заруби себе это на пятачке!
Гость
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окончание позорной оккупации и восстановление суверенитета Украины.
Гость
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Неправильное название, не присоединение, а воссоединение
Серж
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Старый пенс
Пусть палец свой к члену присоединит!
ага, Байдена и поступательными движениями выпрашивает очередную подачку ))
Старый пенс
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Пусть палец свой к члену присоединит!
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