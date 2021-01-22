Лидер Незалежной изучил историю и узнал о 100-летней связи соборной с полуостровом

Киеву удастся "присоединить" Крым и мятежные регионы Донбасса к Незалежной. С такой надеждой выступил президент Украины Владимир Зеленский в своей поздравительной речи к нации в связи с Днем Соборности, который украинцы отмечают 22 января.

Глава нации вспомнил цитату из универсала об объединении УНР (Украинская Народная Республика) и ЗУНР (Западно-Украинская Народная Республика), провозглашенного 102 года назад и подписанного, в том числе, Симоном Петлюрой. В ней говорится о слиянии воедино "веками оторванных друг от друга частей единой Украины". Эти слова вызывают у Владимира Александровича "широкий спектр эмоций" и сегодняшнюю боль.

"Ведь сто лет спустя Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины. И это уверенность, что в будущем мы сможем все преодолеть и вместе станем создателями нового акта воссоединения", – говорится в послании пана Зеленского, размещенного в "Фейсбуке".

Президент призвал соотечественников изучать уроки столетней давности и никогда не забывать, что сила заключается в единстве. По его словам, украинцев объединяют "не только счастливые, но и трагические страницы".

Авторы аккаунта "Запрещенная Украина" в телеграм-канале откликнулись на призыв лидера нации изучать уроки 100-летней давности и указали пану Зеленскому, что если бы он сам это делал, то знал бы, что "Крым никакого отношения к тому украинскому недогосударству не имел, а был передан УССР в 1954 году". А вот сегодняшний кумир постмайданных вождей Незалежной националист и бандит Степан Бандера то решение советских властей осудил, назвав провокацией.

Накануне мы писали, как в соборной наперебой разные властные представители отметились в поздравительных спичах в адрес вступившего в должность президента США Джо Байдена.

Шляпы перед хозяином Белого дома поснимали экс-премьер Арсений Яценюк, лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко (этот всю ночь после инаугурации сочинял свой длинный текст, вероятно, чтобы, не дай Бог, лишним словом не обидеть американского начальника). Больше всех пошел некий депутат горсовета Одессы – соратник "шоколадного кроля", – поздравивший коллег с первым заседанием " при президенте Байдене".

