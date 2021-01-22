Кишинев предупредили о последствиях отказа от русского языка

Кишинев предупредили о последствиях отказа от русского языка
Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Партия Додона продолжит борьбу за права нацменьшинств

Вчерашнее решение Конституционного суда Молдавии, лишившего русский язык статуса межгосударственного общения, будет иметь серьезные последствия. Об этом заявил лидер Партии социалистов, экс-президент Республики Игорь Додон в своем видеообращении, опубликованном на "Фейсбук".

"Мы уже разработали и сегодня зарегистрируем новый законопроект, который будет поставлен на голосование на первом заседании парламента... Мы будем настаивать, чтобы этот закон приняли. И я уверен, что мы найдем возможность, чтобы за него в парламенте проголосовали", – отметил политик.

Додон не исключил, что на следующей неделе по всей стране и в Кишиневе могут пройти массовые акции протеста в защиту русского языка.

Он добавил, что открытие первой сессии парламента намечено на 4-5 февраля.

Высшая судебная инстанция Молдавии, лишившая накануне русский статуса языка межнационального общения, пошла навстречу запросу депутатов правых партий. Таким образом они опротестовали закон, принятый парламентом 16 декабря 2020 г. по инициативе Партии социалистов, напоминает телеканал "МИР 24". Додон успел утвердить документ перед тем, как покинуть пост президента.

Сегодня в знак протеста против вчерашнего решения с КС свой спич политик начал на русском языке.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
Ответить
Массовые беспорядки а ля пендосия грабь награбленное пока можешь
1
новости партнеров

Мишустин уволил двух важных федеральных чиновников

Премьер-министр продолжает масштабные кадровые перестановки

Почему немцы торопятся достроить "Северный поток - 2": ответ энергетика

Смена власти может дестабилизировать обстановку в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей