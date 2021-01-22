Зеленскому предсказали скорый уход

Зеленскому предсказали скорый уход
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной обманул доверие своих избирателей по целому ряду предвыборных обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский сам все делает, чтобы в ближайшее время покинуть высокий пост. Такой прогноз дал глава "Союза левых сил" Максим Гольдарб.

Он отметил, что выбранный большинством граждан страны в 2019 г. на должность главы Незалежной пан Зеленский уже растерял остатки доверия, регулярно обманывая своих избирателей, поверивших в его обещания кардинальных перемен после разграбления соборной в период правления "шоколадного короля" Петра Порошенко.

"Президент заканчивается. Заканчивает себя сам, и помогают другие. Но в первую очередь – сам", – цитирует "Свободная пресса" украинского политика.

С приходом экс-комика во власть и его команды, как показывает реальность, он не то, что не отменил постмайданные решения киевского режима, а еще их усилил. Это касается внешнего управления государством, тарифного грабежа населения, падения экономики, уничтожения медицины, разрушения образования и тотальной украинизации.

"Он уйдет раньше срока, он порицаем и презираем 73%. То есть, теми, кто так верил в изменения к лучшему, проголосовав за него. Порицаем за предательство, разрушение надежд, разорение, нищету, разделение, полную утрату независимости. Презираем за трусость, виляние, слабость, фиглярство", – перечислил недостатки нынешнего правления Гольдарб.

Политик отметил "приседания" главы государства перед праворадикалами, которые также его отторгают, как и избиратели пана Зеленского.

Ранее в пятницу, 22 января, президент в своей речи ко Дню Соборности выразил надежду на "возвращение" Крымского полуострова и территорий ДНР и ЛНР в лоно неньки. При этом лидер нации отметил про то, что "ведь сто лет спустя Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины".

Напомним, пан Зеленский поддержал тотальную украинизацию страны, против чего сам выступал в период предвыборной президентской кампании. С 16 января 2021 г. в соборной должны обслуживать клиентов на мове в сфере услуг.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Мишустин уволил двух важных федеральных чиновников

Премьер-министр продолжает масштабные кадровые перестановки

Почему немцы торопятся достроить "Северный поток - 2": ответ энергетика

Смена власти может дестабилизировать обстановку в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей