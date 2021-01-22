В парламенте республики сообщили, что местные власти всегда приветствуют въезд для всех желающих

Экс-президент Украины, действующий представитель Незалежной в переговорах по урегулированию ситуации на территории Донбасса Леонид Кравчук может приехать в Крыму. Полуостров всегда готов принять всех желающих, сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее Кравчук признался, выступая в эфире украинского телевидения, что желает посетить Крым, однако вряд ли испытает от этого "большое удовлетворение". Также первый президент Украины выразил уверенность в том, что российская сторона не сможет позитивно оценить его визит.

По словам Гемпеля, полуостров всегда готов принять всех гостей, готовых к взвешенной оценке обстановки в регионе. А после поездки, уверен парламентарий, Кравчук, вероятнее всего, признается, что проведение референдума в 2014 году для крымчан было верным решением, нацеленным на возвращение домой.

При официальном визите экс-главе Незалежной придется согласовать поездку с российским МИД.

"Главное, чтобы у него хватило мужества признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму", – заявил парламентарий в интервью РИА Новости.

Ранее Кравчук обвинил Россию в военном конфликте на территории Донбасса, пригрозив Москве санкциями.