Тихановскую представили к госнаграде в Европе

Беглая домохозяйка заручилась поддержкой Таллина в стремлении свергнуть Лукашенко

Экс-кандидат на должность президента Белоруссии Светлана Тихановская удостоена государственной награды в Эстонии – крестом "за заслуги", врученным главой МИД балтийской республики Урмасом Рейнсалу. Встреча белорусского политика с министром состоялась сегодня, 22 января.

Сама Тихановская заявила в своем телеграм-канале, что во время встречи обсудила с Рейнсалу очередные санкционные меры против Минска, а также проведение заседания Совбеза ООН по Белоруссии.

Оппозиционер добавила, что затронула в ходе обсуждения тему поддержки Таллином "образовательных и медийных проектов, инициатив, связанных с Беларусью" на 1 млн евро.

Егор МАЛКОВ

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