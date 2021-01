Экс-кандидат на должность президента Белоруссии Светлана Тихановская удостоена государственной награды в Эстонии – крестом "за заслуги", врученным главой МИД балтийской республики Урмасом Рейнсалу. Встреча белорусского политика с министром состоялась сегодня, 22 января.

Сама Тихановская заявила в своем телеграм-канале, что во время встречи обсудила с Рейнсалу очередные санкционные меры против Минска, а также проведение заседания Совбеза ООН по Белоруссии.

Pleasure to welcome @Tsihanouskaya in 🇪🇪 & award her with the @MFAestonia Order of Merit. Discussed range of issues. Looking forward to #EstoniaUNSC Arria to promote #MediaFreedomBY and our shared vision for a free and open #Belarus pic.twitter.com/gGslNg2s6k