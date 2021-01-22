Резолюция об импичменте Трампа поступит в Сенат 25 января

Бывшего лидера нации хотят судить за смертельный бунт в Капитолии

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси планирует направить в Сенат статью об импичменте экс-президента США Дональда Трампа в понедельник, 25 января. Об этом сообщает The Associated Press.



Таким образом, будет запущен судебный процесс над бывшим главой государства по обвинению в подстрекательстве к восстанию" из-за беспорядков со смертельным исходом в Капитолии, передает агентство в своем "Твиттер".

Ранее стало известно, что вступивший 20 января в должность 46-й президент Штатов Джо Байден не намерен вмешиваться в вопрос импичмента своего предшественника.



Напомним, бунт недовольных итогами президентских выборов, как считается, трампистов на Капитолийском холме прошел 6 января.