Резолюция об импичменте Трампа поступит в Сенат 25 января

Курс рубля
- Курс рубля после инаугурации Байдена может резко измениться
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси планирует направить в Сенат статью об импичменте экс-президента США Дональда Трампа в понедельник, 25 января. Об этом сообщает
The Associated Press.
Таким образом, будет запущен судебный процесс над бывшим главой государства по обвинению в подстрекательстве к восстанию" из-за беспорядков со смертельным исходом в Капитолии, передает агентство в своем "Твиттер".
Ранее стало известно, что вступивший 20 января в должность 46-й президент Штатов Джо Байден не намерен вмешиваться в вопрос импичмента своего предшественника.
Напомним, бунт недовольных итогами президентских выборов, как считается, трампистов на Капитолийском холме прошел 6 января.
Североатлантический блок пытается принять в организацию Грузию
Партия Додона продолжит борьбу за права нацменьшинств