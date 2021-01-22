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Соединенные Штаты постепенно движутся в сторону войны с Россией. Так считает политолог Евгений Сатановский, который пока что решил воздержаться от прогнозов о масштабе будущего вооруженного конфликта. Однако у Вашингтона есть слабости, и Москве стоит их учитывать. Как можно использовать уязвимые места американцев, рассказал эксперт.
В качестве первого примера Сатановский назвал союзников Штатов, помощь которых вряд ли поможет. Действительно воевать, а не просто делать вид, по мнению политолога, будут только США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада.
Вторая слабость Вашингтона – военная техника, которая не будет эффективна в условиях российской инфраструктуры. Например, танки вряд ли смогут проехать по мостам, специально спроектированным так, чтобы их не выдерживать.
И третьим уязвимым местом США Сатановский считает небольшое количество оружия. Модульные корабли, к примеру, абсолютно бесполезны против "москитного флота".
"Надо помнить, что американцы короли только там, где им удается добиться превосходства в воздухе. Значит, их не должно быть там",
– добавил политолог в эфире Ютуб-канала "Соловьев Live".
Ранее Сатановский предположил, что с приходом к власти Джо Байдена между США и Россией может начаться ядерная война.
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