В России раскрыли уязвимые места США

В России раскрыли уязвимые места США
Фото:CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Вашингтон проигрывает Москве в области вооружения

Соединенные Штаты постепенно движутся в сторону войны с Россией. Так считает политолог Евгений Сатановский, который пока что решил воздержаться от прогнозов о масштабе будущего вооруженного конфликта. Однако у Вашингтона есть слабости, и Москве стоит их учитывать. Как можно использовать уязвимые места американцев, рассказал эксперт.

В качестве первого примера Сатановский назвал союзников Штатов, помощь которых вряд ли поможет. Действительно воевать, а не просто делать вид, по мнению политолога, будут только США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада.

Вторая слабость Вашингтона – военная техника, которая не будет эффективна в условиях российской инфраструктуры. Например, танки вряд ли смогут проехать по мостам, специально спроектированным так, чтобы их не выдерживать.

И третьим уязвимым местом США Сатановский считает небольшое количество оружия. Модульные корабли, к примеру, абсолютно бесполезны против "москитного флота".

"Надо помнить, что американцы короли только там, где им удается добиться превосходства в воздухе. Значит, их не должно быть там",

добавил политолог в эфире Ютуб-канала "Соловьев Live".

Ранее Сатановский предположил, что с приходом к власти Джо Байдена между США и Россией может начаться ядерная война.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Четыре морских контейнера,набитых 100-долларовыми купюрами.И фсе сдадут.
1
новости партнеров

НАТО требует от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Североатлантический блок пытается принять в организацию Грузию

Кишинев предупредили о последствиях отказа от русского языка

Партия Додона продолжит борьбу за права нацменьшинств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей