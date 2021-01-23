Военный генерал требует финансирования, чтобы подготовиться к затяжному противостоянию

Эстонские власти должны увеличить расходы на оборону страны до 6,5 % от общего ВВП. Это необходимо, чтобы быть способными выстоять при длительной "атаке со стороны России", считает командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем. Однако он отметил, что маловероятно в стране смогут увеличить этот бюджет.

Херем заявил, что Россия является самой большой угрозой в мире.

"Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико", – приводит его слова РИА "Новости".

Генерал указал, что для Эстонии сейчас правильным стратегическим решением станет поддержка боеготовности действующих подразделений. Но для отражения военного нападения потребуется дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные системы ВМС и шесть дополнительных бригад к силам наземной обороны.

В российском МИД неоднократно подчеркивали, что Москва не собирается нападать ни на одно из государств-членов Альянса. Тем не менее, в ряде стран продолжают готовится к российским нападениям, наращивая военную мощь. Некоторое время назад представители НАТО открыто заявили, что собираются увеличить военное присутствие в Черном море, неподалеку от российских границ.