В Эстонии запаниковали из-за "атаки России"

В Эстонии запаниковали из-за "атаки России"
Фото: Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Военный генерал требует финансирования, чтобы подготовиться к затяжному противостоянию

Эстонские власти должны увеличить расходы на оборону страны до 6,5 % от общего ВВП. Это необходимо, чтобы быть способными выстоять при длительной "атаке со стороны России", считает командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем. Однако он отметил, что маловероятно в стране смогут увеличить этот бюджет. 

Херем заявил, что Россия является самой большой угрозой в мире. 

"Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико", – приводит его слова РИА "Новости". 

Генерал указал, что для Эстонии сейчас правильным стратегическим решением станет поддержка боеготовности действующих подразделений. Но для отражения военного нападения потребуется дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные системы ВМС и шесть дополнительных бригад к силам наземной обороны.  

В российском МИД неоднократно подчеркивали, что Москва не собирается нападать ни на одно из государств-членов Альянса. Тем не менее, в ряде стран продолжают готовится к российским нападениям, наращивая военную мощь. Некоторое время назад представители НАТО открыто заявили, что собираются увеличить военное присутствие в Черном море, неподалеку от российских границ. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Если сами на рога не полезут под дудку пиндосов, то будут долго коптить небо.
Гость
Ответить
Эстонию Петр 1 купил у Швеции за 5000 серебряных "ефимков". Договор купли-продажи хранится в государственном архиве и его никто не отменял и не оспаривал. А посему - Эстония - это территория России.
Гость оттудова
Ответить
Чем больше закупят вооружений,тем больше будет потенциальных целей,соответсвенно больше разрушений(на эст. тер.),но это в случае агрессии НАТО.
Мыкола Голожопоротько
Ответить
какое на ... противостояние???Похоже этот вояка до сих пор думает что современная война это танковые клинья и бегущая за ней пехота!! Чтобы уничтожить так называемую эстонскую армию достаточнго нескольких залпов "Калибр" по центрам управления и все!Только зачем??на кой хрен России нужна не только Эстония но и вся Прибалтика?В их экономику во времена СССР вбухали миллиарды и миллиарды на инфраструктуру жильё образование здравоохранение промышленность порты ! И что ? где благодарность? "оккупанты" агрессоры! Да ещё иметь наглость требовать компенсаций за всё перечисленное!!
Виктор Костоправ
Ответить
Никак не дойдёт эстонцам, что в связи с госпереворотом в Киеве украинские военный флот, армия и МВД почти полным составом вместе с народом Крыма после проведённого Референдума перешли в состав России. А потому Россия не воевала с Украиной. Эстонцам это уже скоро дойдёт, осталось ждать 4 года. Мы не обижаемся на эстонцев это у них национальная черта, им просто долго доходит, а потом, когда дойдёт, они будут смеяться над собой долго и по доброму, что не поняли. С Грузией Россия тоже никогда не воевала. В 2008 году Грузия напала на Ю.Осетию, а Россия принудила её к миру. Вот и всё.
Гость
Ответить
Эстония, ты видимо опять набиваешь себе цену для того что дали денег, зарабатывать так и не научились.
Всю жизнь сидели на шее России получали дотации из бюджета СССР.
Видимо хорошо обрезали вам финансирование от ЕС, что о угрозе начали снова песни петь.
Россия никогда ни на кого не нападала, ни на Украину, ни на Грузию, кстати почитай решение суда ЕСПЧ, миф созданный Саакашвили развеян.
И вы не нужны нахлебники никакой стране.
Закончится американская жирная жизнь и вы останетесь сами с собой, будете как аборигены учиться работать и зарабатывать на хлеб себе сами
Гость
Ответить
Обычное воровство, ищут мотивацию, это мода такая щас: все на борьбу с угрозой списывать.
Гость
Ответить
Паранойа эстонских енералофф поражает:6.5.%! Хочет последние штаны с пенсионеров. снять.Тут дело такое,хозяин скажет 20%,скажут-есть!Россияне,когда нападёте?Жду жду...
Гость
Ответить
генерал-майор Мартин <цензура> - горшок и спать.... закусывать надо :)
1
новости партнеров

В России раскрыли уязвимые места США

Вашингтон проигрывает Москве в области вооружения

ЦРУ уличили в попытке выкрасть из России технологию гиперзвука

Попытка вывоза деталей была пресечена российскими спецслужбами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей