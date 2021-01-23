Слова бывшего президента о санкциях не восприняли всерьез

Накануне Петр Порошенко дал совет Владимиру Зеленскому по Крыму и Донбассу. Бывший президент Украины призвал продолжить санкционную "осаду Кремля", а также предложил привлечь к переговорам США. Слова политика тут же высмеяли в Сети.

"Предлагаю Порошенко возглавить осаду... Верхом на какой-нибудь козе", "Наверное, американцы его держат про запас для каких-то совсем уж грязных делишек", "Очень незаметная осада",

– прокомментировали слова Порошенко россияне. В Сети отметили, что бывшему украинскому лидеру Москву санкциями не запугать, дав ему несколько шутливых советов. Реакцию Интернет-пользователей приводит РИА ФАН.

Порошенко также заявил, что у Киева есть шанс улучшить ситуацию в Донбассе, пока Ангела Меркель остается канцлером Германии. А вот местные выборы в регионе провести вряд ли получится, считает политик, посоветовавший украинскому руководству "не раздражать общество пустой болтовней".