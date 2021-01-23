Россияне прокомментировали призыв Порошенко к "осаде Кремля"

Россияне прокомментировали призыв Порошенко к "осаде Кремля"
Петр Порошенко. Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Слова бывшего президента о санкциях не восприняли всерьез

Накануне Петр Порошенко дал совет Владимиру Зеленскому по Крыму и Донбассу. Бывший президент Украины призвал продолжить санкционную "осаду Кремля", а также предложил привлечь к переговорам США. Слова политика тут же высмеяли в Сети.

"Предлагаю Порошенко возглавить осаду... Верхом на какой-нибудь козе", "Наверное, американцы его держат про запас для каких-то совсем уж грязных делишек", "Очень незаметная осада",

– прокомментировали слова Порошенко россияне. В Сети отметили, что бывшему украинскому лидеру Москву санкциями не запугать, дав ему несколько шутливых советов. Реакцию Интернет-пользователей приводит РИА ФАН.

Порошенко также заявил, что у Киева есть шанс улучшить ситуацию в Донбассе, пока Ангела Меркель остается канцлером Германии. А вот местные выборы в регионе провести вряд ли получится, считает политик, посоветовавший украинскому руководству "не раздражать общество пустой болтовней".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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этот Вор ещё вздумал учить.
Гость Илья
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Он сам рулил Украину к долговую лужу
Гость
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Осадных дел спец, щас приедет Бидон и тебя жирная тупая тварь самого возьмет в осаду. Вместе с Зелей. Так Бидону проще.
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