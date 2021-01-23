Появились новые подробности "подставы" Байдена на Украине

Появились новые подробности "подставы" Байдена на Украине
Фото: Andreas Gebert/dpa/www.globallookpress.com
Нынешний президент США не ожидал, что руководство Незалежной могло так с ним поступить

Опубликовавший тайный телефонный разговор между Петром Порошенко и Джо Байденом Андрей Деркач рассказал, откуда у него появилась и как была сделана эта запись. 

Напомним, летом в Сети распространился аудио-файл, на котором, предположительно, записан один из переговоров между Байденом и Порошенко по Крыму. Диалог шел об украинских диверсантах, которые в августе 2016 года подготовили операцию на полуострове. Тогда нынешний президент США строго отчитал Порошенко, потребовав больше никогда не повторять подобного, поскольку это создаст риски для эскалации конфликта даст Европе повод обвинить Украину. 

Депутат Верховной рады сообщил, что телефонные переговоры записывал сам экс-президент якобы для собственного архива. 

"Байден просто в страшном сне не мог представить, что Порошенко будет его писать в Администрации для личного архива. Такие вещи просто не делаются с точки зрения культуры государственности. Но Петр Алексеевич в своем стиле поступил", – передает его слова "Страна.ua". 

Журналистам удалось раздобыть около 6 часов записей телефонных переговоров, но Деркач принял решение опубликовать лишь 45 минут. Остальные затронутые в диалоге темы, по его словам, касались внутренних суверенных дел Украины. 

Политик полагает, что американцы сами подтвердили правдивость записей, введя новые санкции против ряда украинцев, замешанных в скандале. 

Роман ИГНАТОВ

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отсосёте вы у байдена
Гость
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По ходу порося ждет резкое смягчение стула и глубокое зондирование на предмет наличия дальнейшего компромата на бидона.
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