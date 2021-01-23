Посольство США поддержало незаконные митинги в России

Посольство США поддержало незаконные митинги в России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В российском МИД посоветовали Штатам не лезть во внутренние дела других стран

Посольство США в России заявило, что внимательно следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". Там сообщили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты". 

Сейчас в некоторых российских городах проходят незаконные акции в поддержку Алексея Навального. За сутки до начала протестов посольство США опубликовало предупреждение для всех американских граждан, находящихся в Москве, в котором указало подробный маршрут движения протестующих. Организаторы акции официально его не заявляли. 

Представитель российского МИД Мария Захарова указала, что американским дипломатам придется объясниться в связи с публикацей карты маршрутов протестов в российских городах, передает РИА "Новости". 

"Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии", – заявила дипломат. 

Захарова отметила, что подобное обязательно закончилось бы истерией американских политиков, вплоть до высылки российских дипломатов и введения новых санкций. 

В МИД РФ порекомендовали США заняться своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других стран. 

В начале января в в Вашингтоне прошли массовые беспорядки с участием несогласных с результатами президентских выборов. Полиция задерживала протестующих, один человек погиб от огнестрельного ранения. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость
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Невозможно представить Такого дебила как навальный во власти. Гнать его в шею, в прорубь его пока не растаяло.
Гость
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Американские дипломаты вам все популярно объяснят и обоснуют за деньги Путина,Пескова,Соловьева.Вы вначале деньги из американских банков выведите.а потом тявкайте.
Гость
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Гость
сторонников навального сажать на 30 лет . посольство сша выгнать из нашей страны.
Навал. это одна из башен Кремля, марионетка."Вас" или "меня" уже лет 5 назад закрыли.Подумайте.
Гость
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Выслать надо их дипломатов и показать, что не все возможно только США.
Гость
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Гость
сторонников навального сажать на 30 лет . посольство сша выгнать из нашей страны.
Ага а путин значит у нас хороший. <цензура> ты.
Гость
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сторонников навального сажать на 30 лет . посольство сша выгнать из нашей страны.
Гость
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Надо сначала свой язык из амерской <цензура> вытащить
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