Посольство США поддержало незаконные митинги в России

В российском МИД посоветовали Штатам не лезть во внутренние дела других стран

Посольство США в России заявило, что внимательно следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". Там сообщили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты".

Сейчас в некоторых российских городах проходят незаконные акции в поддержку Алексея Навального. За сутки до начала протестов посольство США опубликовало предупреждение для всех американских граждан, находящихся в Москве, в котором указало подробный маршрут движения протестующих. Организаторы акции официально его не заявляли.

Представитель российского МИД Мария Захарова указала, что американским дипломатам придется объясниться в связи с публикацей карты маршрутов протестов в российских городах, передает РИА "Новости".

"Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии", – заявила дипломат.

Захарова отметила, что подобное обязательно закончилось бы истерией американских политиков, вплоть до высылки российских дипломатов и введения новых санкций.

В МИД РФ порекомендовали США заняться своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других стран.

В начале января в в Вашингтоне прошли массовые беспорядки с участием несогласных с результатами президентских выборов. Полиция задерживала протестующих, один человек погиб от огнестрельного ранения.