В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"

В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Берлин нанес бы себе серьезный ущерб отказом от газопровода

В Германии продолжаются споры о необходимости "Северного потока – 2". На эту тему высказалась и министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце. По ее словам, отказ от проекта повлечет за собой многочисленные суды.

Шульце рассказала в интервью RND о том, что Германии нужен газ до того момента, когда страна полностью перейдет на возобновляемые источники энергоснабжения, которые позволят не вредить экологии. Она добавила, что решение о строительстве "Северного потока – 2" было принято много лет назад. Сейчас можно что угодно говорить об альтернативных вариантах, однако отказавшись от газопровода, страна создаст прецедент – пошатнется надежность правовых решений. А в результате Берлин столкнется с судебным разбирательством. 

Впрочем, пока эксперты оптимистично смотрят на судьбу проекта. Так, заявление "Газпрома" о существующем риске заморозки "СП-2", носит чисто политический характер. Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева считает, что компания таким образом давит на заинтересованные в проекте страны.  

А вот аналитик ГК "Финам" Иван Семченков полагает, что говорить о том, что будет с проектом в ближайшее время, сложно.

"Энергокомпании оправляются от последствий пандемии, простой строительства удорожает его стоимость для "Газпрома" и зарубежных партнеров – каждая из заинтересованных сторон тянет в свою сторону, но проект не двигается с места",

заявил эксперт "Известиям". 

Аналитик Дмитрий Лукашов из SoftLink полагает, что европейские партнеры должны защищать проект от санкций США, хоть это и будет непросто. 

В Европе же, тем временем, говорят о том, что отказ от "Северного потока – 2" – это лицемерие. 

Полина ИВАНОВА

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