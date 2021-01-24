Путин ответит взаимностью: Кремль перечислил условия для диалога с Вашингтоном

Путин ответит взаимностью: Кремль перечислил условия для диалога с Вашингтоном
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва готова на гибкость в отношениях с Белым домом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о диалоге с США и новой администрацией главы государства, которым стал Джо Байден. 

По словам Пескова, Россия готова к диалогу, и если новая команда президента США захочет сотрудничать, Владимир Путин ответит взаимностью. Как отметил госслужащий, Москва всегда выступала за партнерство, а вот американцы, наоборот, противятся этому. 

"Насильно мил не будешь", – подчеркнул Песков в интервью на телеканале "Россия1".

Он отметил, что моменты несогласия все равно будут, но нужно находить то, в чем обе страны соприкасаются. Если США будут готовы к такому подходу, диалог будет. К тому же, Россия согласна проявить гибкость в отношениях с США, которую уже не раз демонстрировала. 

Однако Москва не станет терпеть хамство, диктаторство, пресечение красных линий, ведь проявлять гибкость бесконечно невозможно. 

Песков также прокомментировать первые выпады в адрес России сотрудников новой администрации США, в частности пресс-секретаря Джен Псаки. По его словам, все эти заявления предсказуемы, ведь Байден набрал хорошо известных Москве людей, а Белый дом воспринимает нас не как партнеров, а как противников. 

Полина ИВАНОВА

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Ну ни как, не хотят назвать любимой женой. И отдать то уже нечего.
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Верная Позиция, Правильные Слова, Дай бог сбудутся,,,,!
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