Отказ Украины от российской вакцины объяснил эксперт

Отказ Украины от российской вакцины объяснил эксперт
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
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Прививка населения "Спутником V" станет поражением для киевской власти и ее спонсоров

Киев не может согласиться на поставку российской вакцины от коронавируса, потому что это станет признанием провала прозападного курса страны. "Старшие" партнеры Украины этого не допустят.

Несмотря на то, что применение российского "Спутника V" разрешено уже во многих странах, в том числе Венгрии, а канцлер ФРГ Ангела Меркель публично заявила о готовности производить и использовать этот препарат в Германии, украинские власти стоят на своем: никаких закупок российской вакцины.

Дело в том, что поставки спасительного препарата из РФ на Украину будут означать, что Москва опять не бросила украинцев в беде, тогда как Запад помогать не стал. То есть получается: что немцу хорошо, то для украинской власти смерть. 

"Это означало бы политическое поражение для части того украинского политикума, который делает свою политическую карьеру на противостоянии с Россией",

– пояснил украинский политолог Руслан Бортник. Он отметил, что для западных партнеров Незалежной контракт на поставку вакцины из РФ приведут к потере авторитета, передает "Украина.ру".

По мнению Бортника, Киеву сейчас важно получить хоть небольшую партию вакцины из ЕС или США, чтобы громко заявить о начале вакцинации. А о том, когда западные партнеры соизволят согласиться на отправку препарата на Украину в достаточном количестве, чтобы остановить эпидемию и снять ограничения, там предпочитают не думать.

Ранее о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, заявили главы МИД и Минздрава.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Стоп российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Лучше сдохнуть чем покупать у российских фашистов вакцину!
Это всё равно что советскому народу что то покупать у фашисткой Германии которая оккупировала европейскую часть СССР.
Хотите замылить своё преступление по воровству украинской территории не проверенной вакциной?
Не получится!
ВАС БУДУТ НЕНАВИДЕТЬ ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ УБЕРЁТЕСЬ ВОН С УКРАИНСКОГО КРЫМА И ДОНБАССА!
Неа, не будут.
Потому шо вмернут))))
Гость
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Это приговор - дохни в миг бандерохохол!
Гость
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Удивительный народ укропитеки: отказываются от всего русского, так отчего не откажутся российского оружия? Ведь это оружие произвели оккупанты и надо все это оружие сдать на металлолом и купить( получить) американское...
Гость
Ответить
Стоп российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Лучше сдохнуть чем покупать у российских фашистов вакцину!
Это всё равно что советскому народу что то покупать у фашисткой Германии которая оккупировала европейскую часть СССР.
Хотите замылить своё преступление по воровству украинской территории не проверенной вакциной?
Не получится!
ВАС БУДУТ НЕНАВИДЕТЬ ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ УБЕРЁТЕСЬ ВОН С УКРАИНСКОГО КРЫМА И ДОНБАССА!
Гозуй скулить на свой поганый цензор. И сдохни там!
Гость
Ответить
Стоп российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Лучше сдохнуть чем покупать у российских фашистов вакцину!
Это всё равно что советскому народу что то покупать у фашисткой Германии которая оккупировала европейскую часть СССР.
Хотите замылить своё преступление по воровству украинской территории не проверенной вакциной?
Не получится!
ВАС БУДУТ НЕНАВИДЕТЬ ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ УБЕРЁТЕСЬ ВОН С УКРАИНСКОГО КРЫМА И ДОНБАССА!
Крым наш. Запомни это бенднровец.
Гость
Ответить
«Стоп рос че то там» бандера тебя не эбли давно? <цензура> к зеле тебя оприходуют там, гомосек физическоморальный, очередь уже из таких недоёпков.
Стоп российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
Гость
Правильно, лучше сдохните, бандеры, земля чище будет.
Лучше сдохнуть чем покупать у российских фашистов вакцину!
Это всё равно что советскому народу что то покупать у фашисткой Германии которая оккупировала европейскую часть СССР.
Хотите замылить своё преступление по воровству украинской территории не проверенной вакциной?
Не получится!
ВАС БУДУТ НЕНАВИДЕТЬ ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ УБЕРЁТЕСЬ ВОН С УКРАИНСКОГО КРЫМА И ДОНБАССА!
Гость
Ответить
Правильно, лучше сдохните, бандеры, земля чище будет.
Алеша
Ответить
Там все хуже - они не могут транспортировать вакцину с соблюдением температурного режима. От слова совсем.
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