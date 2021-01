Жители Соединенных Штатов, отдыхающие на пляже во Флориде, заметили в небе самолет, с помощью которого неизвестные решили развеять в воздухе баннер с надписью "Трамп – самый худший президент". По информации американских медиа, авторы решили проложить маршрут таким образом, чтобы их творение успел разглядеть и сам бывший глава государства.

Соответствующую видеозапись опубликовал в социальных сетях репортер телеканала CBS12 Пакстон Флойд. Судя по публикации журналиста, послание было выложено практически над частной резиденцией Дональда Трампа во Флориде, Мар-а-Лаго.

Как пишет портал TMZ, надпись на еще одном баннере, которую также успели заснять очевидцы, гласила не менее обидные и провокационные призывы с фразой "Жалкий неудачник, убирайся назад в Москву!".

Экс-глава Соединенных Штатов покинул президентский пост за несколько часов до проведения присяги демократа Джозефа Байдена, после чего направился в свою частную резиденцию.

Meanwhile in the skies above Mar-a-Lago https://t.co/j7hETWYv1h