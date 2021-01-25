Экс-соперник Лукашенко предрек белорусам очередную волну протестов

Экс-соперник Лукашенко предрек белорусам очередную волну протестов
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Власти дадут населению новый повод выразить недовольство, уверен оппозиционер

Власти Белоруссии столкнутся с очередной волной протестов, которые должны пройти по стране уже весной 2021 года. Такое заявление сделал экс-кандидат на пост главы республики Валерий Цепкало.

По словам политика, после прошедшего пика начался спад, за которым последовало господство "контрреволюции". Тем не менее, Цепкало убежден, что власти сами дадут новый повод для разгара протестной волны – исключительно в том случае, если Минск откажется "сидеть в луже и не вылазить".

Однако, продолжил Цепкало, такой сценарий маловероятен из-за самой природы власти, которая не станет "сидеть в бункере". По словам экс-кандидата, со временем поддержка силовых органов власти по отношению к нынешнему правительству сойдет на нет – свежие кадры в правоохранительные структуры не прибывают. Исключение составляют призывники и отдельная часть молодежи.

Из-за смены личного состава, произошедшей после проведения осенней призывной кампании, часть солдат сменили – армия обновится на две третьих.

"Придут люди, которые, возможно, действовали на другой стороне, или хотя бы не были информационно отрезаны", – заявил Цепкало в интервью РИА Новости.

Ранее политолог Алексей Дзермант назвал ключевой ошибкой Лукашенко на прошедшей избирательной кампании расслабленное отношение к президентским выборам.

Егор МАЛКОВ

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Беда у картофелеводов, очередной чепушило вылез, а может ему кухарка эстафету передала. Беда прямо у хоккеиста.
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