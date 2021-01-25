Украина добивается выхода России из ПАСЕ

Украина добивается выхода России из ПАСЕ
Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российские делегаты могут покинуть Страсбург по инициативе Киева

Члены ПАСЕ не подтвердили полномочия делегации из РФ на зимней сессии. В январе должно состояться  обсуждение дальнейшего членства российских делегатов.

25 января, во время открытия зимней сессии, глава украинской делегации Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия российских парламентариев, после чего прошло голосование. В итоге инициативу Украины поддержало большинство членов – "за" выступили 38 парламентариев из 5 делегаций от различных государств, передает РИА Новости.

Ситуацию позднее прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Россия выйдет из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы, если ее полномочия не подтверждаются в полном объеме. При таком развитии событий российская делегация покинет Страсбург, отказавшись от дальнейших участий в сессиях ПАСЕ.

Слуцкий также добавил, что в пределах Совета Европы вновь дала о себе знать политизированность с "двойными стандартами" из-за оспаривания полномочий РФ по инициативе украинской стороны.

Тем не менее, отметил парламентарий, российская сторона не приемлет никаких противоправных ограничений с санкциями, которые не соответствуют самой сути парламентаризма.

"Надеюсь, у Ассамблеи хватит здравого смысла не доводить до нового кризиса отношения с Россией", – приводит заявление Слуцкого РИА Новости.

Ранее глава делегации Украины Мария Мезенцева сообщила, что планирует с коллегами инициировать оспаривание полномочий РФ из-за задержания оппозиционера Алексея Навального.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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когда же эти дебилинцы успокоятся достали уже своим скулежем
Доброжелатель.
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Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
Гость
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Украины нет, есть только площадка сша для мер против России. Жалко украинцев, которые за человеческую жизнь на Родине, но им этого никто не предоставит, они негласно стали разменной монетой!
Гость
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Без России это ПАСЕ превращается в комнату, где все всё *одобрямс*
Старый пенс
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Мыкола Голожопоротько
вау !может хоть какая то польза будет от кастрюлеголовых! На... это ПАСЕ??? Платить нехилые бабки РАДИ ЧЕГО??? чтобы лишали слова ?
Евродепутаты обижены, как же так? Они запретили достройку сп2 а их <цензура> послали и стройку продолжают. Круго зрадная зрада!
Гость
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Так это же хорошо.
Гость
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Там че то платили еще вроде, тёрки за внос средств были, не было полномочий и не платили взносы. Ну и хшй на них, толку мало от этих пусе.
Мыкола Голожопоротько
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вау !может хоть какая то польза будет от кастрюлеголовых! На... это ПАСЕ??? Платить нехилые бабки РАДИ ЧЕГО??? чтобы лишали слова ?
Старый пенс
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надо выйти и больше не входить! смысла нет!
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