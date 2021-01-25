Действия американской дипмиссии названы вмешательством во внутренние дела нашей страны

Послу США выразили резкий протест за поддержку несогласованных акций в Москве. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил об этом главе американской дипмиссии Джону Салливану. Такая реакция заокеанских представителей недопустима, дал понять он.

Решительный протест был вызван действиями посольства США. Оно распространило в соцсетях и интернете посты, в которых выражалась поддержка незаконных митингов в городах нашей страны.

Такие действия Россия оценивает как вмешательство в ее внутренние дела. И требует полного соблюдения принятыхдипломатических норм и законов нашей страны, отметила Захарова в эфире Первого канала.

Ранее американская дипмиссия сообщала, что внимательно следит за новостями" о протестных акциях в 38 российских городах" и поддерживает эти протесты. В ответ МИД РФ посоветовал посольству США заняться своими проблемами.