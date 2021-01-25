Устраивают шоу для Запада: в Крыму оценили выпад Украины

Устраивают шоу для Запада: в Крыму оценили выпад Украины
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Дипломаты Незалежной больше похожи на неуспешных комиков

Бесконечные заявления о "возвращении" Крымской республики в состав Украины вызывают только улыбку и смех, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Так политик отреагировал на высказывание главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы о том, что этот регион, несмотря ни на что, в итоге будет украинским. 

По мнению Чегринца, такие слова – пустое сотрясание воздуха. Труженики киевского режима всеми силами стараются устроить шоу для своих западных спонсоров. Поэтому до сих пор огрызаются в сторону нашего государства и зарятся на российский полуостров.

При этом игроки международной арены по факту уже давно поняли, что Крым навсегда останется в составе России. Вскоре его статус будет признан и юридически, убежден политик.

В интервью РИА "Новости" Чегринец назвал дипломатов с Украины неуспешными комиками, которым не удалось построить карьеру в юмористических шоу.

К слову, недавно крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что Крым избежал кровавого сценария после вхождения в состав России.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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У нас пример усраины перед глазами. Проссралли свою страну, и думаете другие пойдут по вашим граблям. Нет, мы, россияне, свою страну развалить не дадим. А ты, ссуууккаа, мечтай на диване дальше
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
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Гость
Сколько угодно можешь брызгать желчью, Крым всегда был, есть и будет российским.
А никто желчью и не брызгает.
Просто вас доведут до распада как в свое время довели до распада СССР, а потом Крым сам вернётся в Украину, откуда он собственно и не выходил.
Крым без воды это солевая пустыня.
А вас в России на носу гражданская война, борьба кремлёвских башен за свержение афериста путина, распад России.
Вот уже Навальный вместе с бумерангом на подлёте.
А Кадыркин ведёт тайные переговоры с Эрдоганам о переходе под его протекторат.
Для России грядут очень интересные времена.
Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
А молдованин аксёнов думает что он будет молдавским после распада России?
Запомните козломордые!
Крым без воды это солёная безжизненая пустыня, какой она была до строительства Северо-Крымского канала. По этому он и был возвращён Украине в 1954 году.
А кроме Украины больше некому обеспечить Крым водой в достаточном количестве.
По этому убирайтесь ВОН с украинского Крыма.
И чем быстрее тем лучше для вас.
Пердак не порви от злости, мудддилушко! Ненавидишь русских - бери шинель - пизддууй на фронт, сссыкло диванное!
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
А молдованин аксёнов думает что он будет молдавским после распада России?
Запомните козломордые!
Крым без воды это солёная безжизненая пустыня, какой она была до строительства Северо-Крымского канала. По этому он и был возвращён Украине в 1954 году.
А кроме Украины больше некому обеспечить Крым водой в достаточном количестве.
По этому убирайтесь ВОН с украинского Крыма.
И чем быстрее тем лучше для вас.
Так в крыму крымчане живут, кого ты оттуда выгоняешь, ты салоед всё попутал опять.. Все каналы, советские люди строили, да и вообще всё что вы сейчас распродаёте и угробляете, и чем пользуетесь это советское наследие. Убирайся отсюда мозгопримытый, не смей смешить тут никого своими заявлениями .
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
А молдованин аксёнов думает что он будет молдавским после распада России?
Запомните козломордые!
Крым без воды это солёная безжизненая пустыня, какой она была до строительства Северо-Крымского канала. По этому он и был возвращён Украине в 1954 году.
А кроме Украины больше некому обеспечить Крым водой в достаточном количестве.
По этому убирайтесь ВОН с украинского Крыма.
И чем быстрее тем лучше для вас.
Сколько угодно можешь брызгать желчью, Крым всегда был, есть и будет российским.
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
А молдованин аксёнов думает что он будет молдавским после распада России?
Запомните козломордые!
Крым без воды это солёная безжизненая пустыня, какой она была до строительства Северо-Крымского канала. По этому он и был возвращён Украине в 1954 году.
А кроме Украины больше некому обеспечить Крым водой в достаточном количестве.
По этому убирайтесь ВОН с украинского Крыма.
И чем быстрее тем лучше для вас.
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