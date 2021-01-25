Россия запустила процесс продления Договора СНВ-3

Срок соглашения подходит к концу уже через неделю

Эксперты приступили к практической работе по продлению Договора СНВ-3. Об этом сегодня заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала", – цитирует дипломата РИА "Новости".

Напомним, срок российско-американского соглашения СНВ-3 завершается 3 февраля. Бывший президент США Дональд Трамп, будучи главой государства, объявлял, что Вашингтон не станет пролонгировать этот документ. В свою очередь, в новой администрации демократа Джо Байдена уже не раз говорили, что намерены продлить Договор на пять лет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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