Курс рубля
- Курс рубля после инаугурации Байдена может резко измениться
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
712 новости
Эксперты приступили к практической работе по продлению Договора СНВ-3. Об этом сегодня заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
"Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала", – цитирует дипломата РИА "Новости".
Напомним, срок
российско-американского соглашения СНВ-3
завершается 3 февраля. Бывший президент США Дональд Трамп, будучи главой государства, объявлял, что Вашингтон не станет пролонгировать этот документ. В свою очередь, в новой администрации демократа Джо Байдена уже не раз говорили, что намерены продлить Договор на пять лет.
Ситуация с COVID-19 в России улучшается
Выписку о социальных выплатах можно получить онлайн