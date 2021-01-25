Молдавия переживает новый виток скандала из-за русского языка

Молдавия переживает новый виток скандала из-за русского языка
Фото: Sergiy Anishchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ситуация вокруг "великого и могучего" выгодна экс-президенту Додону и возглавляемой им партии

Решение Конституционного суда Молдавии снова понизить статус русского языка в Республике играет на руку Партии социалистов и ее главе – экс-президенту страны Игорю Додону. Об этом заявил замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Андрей Моспанов.

По его словам, нет ничего удивительного в вердикте КС, поскольку сам закон, приравнивающий русский язык к государственному, принимался в конце 2020 года второпях и в суматохе. Додон стремился его утвердить перед вступлением в должность антироссийского президента Майи Санду.

"Очевидно, так все и было задумано, когда ПСРМ спешно инициировала закон о статусе русского языка в конце 2020 года. Социалисты не могли не понимать, что КС закон отменит. Но для них эта отмена сейчас является поводом для мобилизации своего электората перед возможными досрочными парламентскими выборами", – сказал в комментарии "ПолитНавигатору" эксперт.

Вполне предсказуемо, считает он, что в Республике поднимается волна политических эмоций вокруг языкового вопроса. Причем в стране есть как как сторонники, так и ярые противники "великого о могучего". Но больше всех "сливки" на этой ситуации снимет именно партия Додона, отмечает Моспанов.

Он прогнозирует, что выстроенная за последние 30 лет политическая система в Молдавии и дальше будет делать все, чтобы вытеснить русский. С последним решением КС его статус "фактически снижен" до уровня языков других нацменьшинств.

"Дистанция между положением румынского и русского языков еще более выросла", – констатировал специалист.

В конце прошлой недели сам Додон заявил, что Молдавию ожидают серьезные последствия из-за вердикта Конституционного суда. По словам политика, ПСРМ уже подготовила новый законопроект в защиту русского. Однопартийцы экс-президента намерены выставить документ на голосование на ближайшей сессии в парламенте.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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