В Совете ЕС не нашлось желающих ввести новые санкции против России

Страны содружества не предложили ничего конкретного

В понедельник, 25 января, на заседании Совета глав МИД ЕС ни одна из стран-членов организации не высказалась за необходимость ввести новые санкции против России из-за Алексея Навального. Об этом рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. 

По его словам, некоторые страны ЕС размышляли о том, как Европа может отреагировать на события в России из-за скандального блогера, но никто не решился ни на что. 

Как передает РИА "Новости", Боррель сообщил, что вопрос о действия ЕС в отношении России из-за этой ситуации не закрыт. 

Полина ИВАНОВА

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