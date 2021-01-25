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В понедельник, 25 января, на заседании Совета глав МИД ЕС ни одна из стран-членов организации не высказалась за необходимость ввести новые санкции против России из-за Алексея Навального. Об этом рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, некоторые страны ЕС размышляли о том, как Европа может отреагировать на события в России из-за скандального блогера, но никто не решился ни на что.
Как передает РИА "Новости", Боррель сообщил, что вопрос о действия ЕС в отношении России из-за этой ситуации не закрыт.
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