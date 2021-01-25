Президент США в ближайшие дни планирует контакты с зарубежными партнерами

В Белом доме ответили на вопрос о том, возможен ли разговор между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает РИА "Новости", пресс-секретарь Джен Псаки отметила, что гадать о возможности переговоров пока нет смысла на данном этапе. Однако Байден, по ее словам, всегда берет трубку, если ему звонят.

При этом президент США планирует в ближайшее время пообщаться с политиками других стран.

После выборов главы Америки встал вопрос о том, как сложатся отношения Вашингтона и Москвы. Большинство экспертов предполагает, что ждать изменений в лучшую сторону не стоит.