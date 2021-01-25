В Белом доме оценили возможность разговора Байдена с Путиным

Президент США в ближайшие дни планирует контакты с зарубежными партнерами

В Белом доме ответили на вопрос о том, возможен ли разговор между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает РИА "Новости", пресс-секретарь Джен Псаки отметила, что гадать о возможности переговоров пока нет смысла на данном этапе. Однако Байден, по ее словам, всегда берет трубку, если ему звонят. 

При этом президент США планирует в ближайшее время пообщаться с политиками других стран. 

После выборов главы Америки встал вопрос о том, как сложатся отношения Вашингтона и Москвы. Большинство экспертов предполагает, что ждать изменений в лучшую сторону не стоит. 

Полина ИВАНОВА

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