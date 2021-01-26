На Западе назвали имя нового преемника Путина

На Западе назвали имя нового преемника Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян

Еще год назад об этом политике мало кто слышал, а уже сегодня он одна из самых узнаваемых фигур России, и не исключено, что его кандидатуру готовят на президентский пост – такое мнение высказали о Михаиле Мишустине журналисты чешского издания iDnes.

Как указывают в статье, назначение нового премьера в январе прошлого года вызвало настоящий шок в стране, ведь до этого Мишустин находился "в тени Владимира Путина". За это время политику удалось завоевать расположение россиян – по данным издания, ему доверяет около 65-60% граждан, – и это несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, пишет URA.RU

"По сравнению с президентом, которого в последний год россияне видели только на видеоконференциях, Мишустин часто встречался с людьми, и это, как считают эксперты, сыграло в его пользу", – указывается в статье. 

Журналисты отметили, что в ноябре Михаил Мишустин провел серьезные кадровые перестановки, не назначив на министерские должности ни одной сильной фигуры. По их версии, таким шагом премьер намеревался укрепить собственный авторитет и избавился от тех, с кем ему было некомфортно работать. 

"Премьер явно заинтересован в том, чтобы стать преемником президента, пусть даже пока об этом речи не идет", – подчеркивает издание iDnes.

На прошлой неделе Михаил Мишустин возобновил "кадровые чистки", начатые в прошлом году, уволив двух важных федеральных чиновников. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость
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Меня бы лично устроил такой Президент, который мог бы прилюдно какому нибудь провинившемуся чиновнику в глаз засветить. А так, что то там на своей "кухне" устраивают перестановки, мне лично по барабану-интересует конечный результат, его что то не заметно.
Гость
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У этого быдла не должно быть приемников.
М
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зачем западн сми подставлять мишустина,очень возможно этот вброс организован его противниками в россии и их партнерами на западе
идет пока тихая война в кремле и в нашем белом доме
Гость.
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Мишустин из той же братии. Ему тоже нет доверия
Гость
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Мишустян неплохо бы смотрелся как президент Армении.
Гость
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Я только сплю и думаю о Мишустине...
Гость
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Когда враг ошибается это дает преимущество над ним.
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