Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян

Еще год назад об этом политике мало кто слышал, а уже сегодня он одна из самых узнаваемых фигур России, и не исключено, что его кандидатуру готовят на президентский пост – такое мнение высказали о Михаиле Мишустине журналисты чешского издания iDnes.

Как указывают в статье, назначение нового премьера в январе прошлого года вызвало настоящий шок в стране, ведь до этого Мишустин находился "в тени Владимира Путина". За это время политику удалось завоевать расположение россиян – по данным издания, ему доверяет около 65-60% граждан, – и это несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, пишет URA.RU.

"По сравнению с президентом, которого в последний год россияне видели только на видеоконференциях, Мишустин часто встречался с людьми, и это, как считают эксперты, сыграло в его пользу", – указывается в статье.

Журналисты отметили, что в ноябре Михаил Мишустин провел серьезные кадровые перестановки, не назначив на министерские должности ни одной сильной фигуры. По их версии, таким шагом премьер намеревался укрепить собственный авторитет и избавился от тех, с кем ему было некомфортно работать.

"Премьер явно заинтересован в том, чтобы стать преемником президента, пусть даже пока об этом речи не идет", – подчеркивает издание iDnes.

На прошлой неделе Михаил Мишустин возобновил "кадровые чистки", начатые в прошлом году, уволив двух важных федеральных чиновников.