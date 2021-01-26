В Сенат поступила резолюция о лишении экс-президента США полномочий

Дональд Трамп обдумывает с юристами, как ему защититься от импичмента. Каких адвокатов он выберет, еще не решено. Точно согласен помогать бывшему главе Белого дома Бутч Бауэрс.

Резолюция о лишении экс-президента США полномочий уже поступила в Сенат. Республиканка Линдси Грэм ищет тех, кто представит интересы Трампа.

Вступивший в должность главы Америки Джо Байден уверен, что импичмент состоится. при этом нынешний президент сомневается в достаточном количестве голосов сенаторов в пользу лишения его предшественника полномочий, передает CNN.

Трампу на посту президента дважды объявляли импичмент, отмечает "МИР24". И даже теперь, когда он уже официально не руководит страной, его опять решили лишить полномочий, обвинив в призыве к мятежу

Процедура импичмента назначена на 8 февраля, напоминает телеканал "360".

Ранее в небе над Флоридой появился самолет с баннером, на котором было написано: "Трамп – самый худший президент". Авторы фразы решили проложить маршрут лайнера так, чтобы ее смог прочитать и сам экс-глава государства.

За несколько дней до этогостало известно, что 25 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси собирается направить в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента США. Тем самым будет запущен судебный процесс над Дональдом Трампом по обвинению в подстрекательстве к восстанию.