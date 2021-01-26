Власти Крыма подготовили еврокомиссару доказательства варварской политики Украины

Власти Крыма подготовили еврокомиссару доказательства варварской политики Украины
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Представитель ЕС собирается побывать в регионе и составить отчет о ситуации там

В Крыму покажут комиссару Совета Европы, к чему привели безжалостные действия Киева в отношении жителей полуострова. Об этом рассказал глава комитета местного парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он посоветовал собирающейся посетить регион с целью оценить ситуацию Дуне Миятович сделав прививку российской вакциной, побывать там. И добавил, что благодаря визиту представителя ЕС в мире узнают о последствиях варварской украинской политики.

Цель властей Незалежной – вредить жителям региона и уничтожать их за то, что хотят жить в России. И международная общественность сможет оценить такую позицию, отметил депутат в разговоре с корреспондентом РИА "Новости".

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что на полуострове по-доброму примут любого приехавшего туда. В регионе ждут тех, кто "с открытой душой хочет посмотреть, как живут крымчане... какие глобальные изменения происходят здесь", подчеркнул он.

В Крыму продемонстрируют еврокомиссару перекрытый Украиной Северо-Крымский канал, который ныне пустует. А также энергомост из Краснодарского края, построенный после того, как Незалежной были взорваны опоры на свой территории, из-за чего жители полуострова остались без света, пообещал депутат.

И выразил надежду, что гость из ЕС сможет увидеть новые дороги, школы, детсады и Крымский мост в регионе. Тогда в мире поймут, кто на самом деле нарушает права человека, пояснил Фикс РИА "Новости".

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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Доброжелатель.
«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п. Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю». - В. Розанов, российский философ (1856-1919)
Да ладно... Самобичевание у русских в крови. Вон амеры не парятся (на вскидку Хиросима и Нагасаки, Куклус Клан), Европа? Да тоже не парится (фашизм, инквизиция, крестовые походы). Так что не надо тут передергивать, лучше передерни у себя.
Гость
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Гость
Это где такой район на глобусе Украины нарисовали?
Там лучшие сортиры для мойки, мечта каждого свидомного.
Гость
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Гость
мне как то комфортнее в районе Малибу
Это где такой район на глобусе Украины нарисовали?
Гость
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Доброжелатель.
«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п. Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю». - В. Розанов, российский философ (1856-1919)
«Украинцы — это оскотинившиеся русские, которые за <цензура> Украинской Державы готовы зарезать даже свою фрау. Они — идеальные бойцы против Красной Армии, но после подлежат тотальной санации как самые страшные варвары». Так думали немцы в частности гауляйтер Кох, также эту цитату приписывают Михаэлю Виттману (гауптштурмфюрер СС). Это те люди на которых молится бандеровцы всего укрорейха.
Доброжелатель.
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«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п. Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю». - В. Розанов, российский философ (1856-1919)
Гость
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Гость
Да ты съезди к нам и воды попьёшь и электричеством попользуешься и поешь по-человечески !!!
мне как то комфортнее в районе Малибу
Гость
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Гость
сейчас зато хорошо в крыму - ни воды, ни электричества ни еды.
Да ты съезди к нам и воды попьёшь и электричеством попользуешься и поешь по-человечески !!!
Гость
Ответить
сейчас зато хорошо в крыму - ни воды, ни электричества ни еды.
Гость
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Гость
Еще один жополиз без родный.
еще один умник свой интеллект продемонстрировал, мог бы и не стараться, интеллект и скакуасы не совместимы от слова совсем
Гость
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Еще один жополиз без родный.
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