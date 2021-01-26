Представитель ЕС собирается побывать в регионе и составить отчет о ситуации там

В Крыму покажут комиссару Совета Европы, к чему привели безжалостные действия Киева в отношении жителей полуострова. Об этом рассказал глава комитета местного парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он посоветовал собирающейся посетить регион с целью оценить ситуацию Дуне Миятович сделав прививку российской вакциной, побывать там. И добавил, что благодаря визиту представителя ЕС в мире узнают о последствиях варварской украинской политики.

Цель властей Незалежной – вредить жителям региона и уничтожать их за то, что хотят жить в России. И международная общественность сможет оценить такую позицию, отметил депутат в разговоре с корреспондентом РИА "Новости".

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что на полуострове по-доброму примут любого приехавшего туда. В регионе ждут тех, кто "с открытой душой хочет посмотреть, как живут крымчане... какие глобальные изменения происходят здесь", подчеркнул он.

В Крыму продемонстрируют еврокомиссару перекрытый Украиной Северо-Крымский канал, который ныне пустует. А также энергомост из Краснодарского края, построенный после того, как Незалежной были взорваны опоры на свой территории, из-за чего жители полуострова остались без света, пообещал депутат.

И выразил надежду, что гость из ЕС сможет увидеть новые дороги, школы, детсады и Крымский мост в регионе. Тогда в мире поймут, кто на самом деле нарушает права человека, пояснил Фикс РИА "Новости".