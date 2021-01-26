Победа Байдена стала преимуществом для Путина - DN

Победа Байдена стала преимуществом для Путина - DN
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Швеции ожидают восстановления активного переговорного процессе между РФ и США

Несмотря на то, что место лояльного к Москве американского президента Дональда Трампа занял ее ярый критик Джо Байден, президент РФ Владимир Путин должен быть доволен. Он получил предсказуемого партнера, при котором отношения двух стран могут стать более стабильными. Такую оценку дал шведский аналитик Микаэль Виниарски.

Байден будет проводить жесткую политику в отношении России, однако впервые за много лет две державы получили шанс наладить конструктивный диалог хотя бы в области глобальной безопасности, приводит мнение аналитика издание Dagens Nyheter.

"У Путина появилось преимущество: у него теперь будет предсказуемый и стабильный оппонент, которого поддерживают опытные дипломаты и советники по безопасности. Этого не было при Трампе",

– отмечает Виниарски. Проблемой может стать тот факт, что при Трампе были разрушены практически все механизмы, которые позволяли держать под контролем важные международные и двусторонние вопросы. Однако решимость, с которой Белый дом во главе с Байденом пытается сохранить договор об ограничении ядерных вооружений (СНВ-3), говорит о том, что США намерены сотрудничать с Россией в некоторых областях, несмотря на непримиримую позицию по другим вопросам.

При этом в некоторых аспектах конфронтация Москвы и Вашингтона может только усилиться, пишет DN. В частности, назначенный Байденом на пост госсекретаря Энтони Блинкен уже заявил о намерении сделать Грузию членом НАТО и отправить на Украину помощь в виде оружия, передает ИноСМИ.

Договор СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп отказывался продлевать соглашение. Накануне, 25 января, в МИД РФ подтвердили, что эксперты двух стран приступили к работе над договором.

Николай ВИКТОРОВ

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