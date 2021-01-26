Путь в Европу: в Совфеде раскрыли смысл "атак" на русский язык

Путь в Европу: в Совфеде раскрыли смысл "атак" на русский язык
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
Киев и Кишинев взяли курс на евроинтеграцию через ущемление прав населения

В четверг власти Молдовы лишили русский язык межнационального статуса, а на Украине неделей ранее официально запретили его использование в сфере обслуживания. Таким образом государства прокладывают путь в Европу, ущемляя права русскоязычного населения своих стран, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Сразу две атаки на русский язык на постсоветском пространстве, – прокомментировал он сложившуюся ситуацию. – По времени совпадение может и случайное, но по содержанию – явно нет".

Косачев отметил курс обоих президентов на евроинтеграцию. Причем, по его словам, на Западе будто бы поддерживают подход, предполагающий ущемление прав конкретной категории граждан. Русофобия становится системным элементом европейской политики, добавил дипломат.

По мнению Косачева, решение о языках является исключительно политическим. Так, для Молдавии это способ показать готовность разорвать многовековые связи с Россией, написал сенатор в блоге на сайте Совета Федерации.

Ранее эксперт объяснил, кому на самом деле выгодно признание русского языка в Молдове неконституционным.

Карина СИРАЗОВА

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Сергей
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Ей ты Косачёв - что ты знаешь (человек) - да русские в Молдове живут лучше чем сами молдоване. Что ты плетёшь, ... курс "обоих президентов на евроинтеграцию" - так этот курс взят сразу после развала "Нерушимого СССР" и больше всего с момента подстроенный вами сепаратизма и войны на этой земле. Причем тут , ...будто ущемление прав конкретной категории граждан - это тебе так к-а-а-ж-е-т-с-я. Поезжай туда и убедись! А если к-а-а-а--ж-е-т-с-я -знаешь как говорят у -КРЕСТИСЬ.Потому что твоими "к-а-а-ж-е-т-с-я" ты больше вреда наносишь. А может ты этому и добиваешься, так прости не выйдет...
Михаил Городов
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Еще одна которую чешит в одном месте-СИРАЗОВА. Видишь-ли "лишили русский язык межнационального статуса" - да говорите сколько в вас влезит - но особого статусы "<цензура>"...Если и дать "межнационального статуса" то на это больше мог претендовать те которые по % больше чем русские - это около 9% украинцев. Так что пора молчать в тряпочку. Конституцией предписано какой язык государственный, а особого для русского - с какого переляку?
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