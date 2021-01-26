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Украинские власти должны возобновить эффективное электронное декларирование чиновниками своих
доходов и собственности и уточнить статус Национального
антикоррупционного бюро. Такое требование к Киеву зафиксировано в ежегодном отчете о прогрессе
мониторинговой процедуры ПАСЕ, сообщает
"Европейская правда".
Отмечается, что европейская организация озабочена состоянием реформы судебной системы Незалежной. При этом в Ассамблее похвалили "усилия" руководства соборной в вопросах борьбы с мздоимством.
"У мониторов ПАСЕ вызывают беспокойство постоянные недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия и все еще ограниченные результаты в борьбе с широко распространенной коррупцией", – говорится в отчете.
Организация призвала Киев не совершать какие-либо действия,
которые могут иметь "длительные пагубные последствия для верховенства
права и независимости судебной власти".
Кроме того, документ критикует периодические нападения на представителей СМИ в стране. Ассамблея просит обеспечить эффективное расследование всех атак на журналистов, а также обеспечить соблюдение обязательств по защите языковых прав нацменьшинств.
Ранее сегодня секретарь СНБО Украины
Алексей Данилов, комментируя заявление главы Совбеза РФ Николая Патрушева об ущемлении прав русскоязычных в соборной, сказал, что киевский режим не нуждается в советах России и какой-либо другой страны по вопросам госязыка.
Возможно, к ПАСЕ украинские постмайданные вожди прислушаются.
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