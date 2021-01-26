ПАСЕ потребовала от Украины соблюдать языковые права нацменьшинств

ПАСЕ потребовала от Украины соблюдать языковые права нацменьшинств
Фото: www.globallookpress.com
В Старом Свете выразили озабоченность проведением судебной системы Незалежной и эффективностью борьбы с коррупцией

Украинские власти должны возобновить эффективное электронное декларирование чиновниками своих доходов и собственности и уточнить статус Национального антикоррупционного бюро. Такое требование к Киеву зафиксировано в ежегодном отчете о прогрессе мониторинговой процедуры ПАСЕ, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что европейская организация озабочена состоянием реформы судебной системы Незалежной. При этом в Ассамблее похвалили "усилия" руководства соборной в вопросах борьбы с мздоимством.

"У мониторов ПАСЕ вызывают беспокойство постоянные недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия и все еще ограниченные результаты в борьбе с широко распространенной коррупцией", – говорится в отчете.

Организация призвала Киев не совершать какие-либо действия, которые могут иметь "длительные пагубные последствия для верховенства права и независимости судебной власти".

Кроме того, документ критикует периодические нападения на представителей СМИ в стране. Ассамблея просит обеспечить эффективное расследование всех атак на журналистов, а также обеспечить соблюдение обязательств по защите языковых прав нацменьшинств. 

Ранее сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя заявление главы Совбеза РФ Николая Патрушева об ущемлении прав русскоязычных в соборной, сказал, что киевский режим не нуждается в советах России и какой-либо другой страны по вопросам госязыка. Возможно, к ПАСЕ украинские постмайданные вожди прислушаются.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Хозяин
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всё-таки какие они идиоты! пример швейцарии, где 4 гос.языка, никто никого не ущемляет, богатейшая страна, казалось вот пример для подражания. и крым и донбасс бы остались. нет надо всех под одну гребенку затрахать своей мовой, так, что все не хохлы бежать хотят!
М
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блаблабла,пасе сборище русофобов и вассалов сша,прибежище тунеядцев и ненужных чиновников,болтая языками получают большие зарплаты и ладно бы толк был какой нибудь,кормушка...
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