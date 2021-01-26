В Старом Свете выразили озабоченность проведением судебной системы Незалежной и эффективностью борьбы с коррупцией

Украинские власти должны возобновить эффективное электронное декларирование чиновниками своих доходов и собственности и уточнить статус Национального антикоррупционного бюро. Такое требование к Киеву зафиксировано в ежегодном отчете о прогрессе мониторинговой процедуры ПАСЕ, сообщает "Европейская правда".



Отмечается, что европейская организация озабочена состоянием реформы судебной системы Незалежной. При этом в Ассамблее похвалили "усилия" руководства соборной в вопросах борьбы с мздоимством.

"У мониторов ПАСЕ вызывают беспокойство постоянные недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия и все еще ограниченные результаты в борьбе с широко распространенной коррупцией", – говорится в отчете.

Организация призвала Киев не совершать какие-либо действия, которые могут иметь "длительные пагубные последствия для верховенства права и независимости судебной власти".



Кроме того, документ критикует периодические нападения на представителей СМИ в стране. Ассамблея просит обеспечить эффективное расследование всех атак на журналистов, а также обеспечить соблюдение обязательств по защите языковых прав нацменьшинств.

Ранее сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя заявление главы Совбеза РФ Николая Патрушева об ущемлении прав русскоязычных в соборной, сказал, что киевский режим не нуждается в советах России и какой-либо другой страны по вопросам госязыка. Возможно, к ПАСЕ украинские постмайданные вожди прислушаются.

