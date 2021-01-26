"Обнимаю": Тимошенко застукали за тайной перепиской

"Обнимаю": Тимошенко застукали за тайной перепиской
Юлия Тимошенко. Фото: Yuliya Ovsyannikova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Оппозиционный политик ведет секретные переговоры с соратниками Зеленского

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко журналисты застукали за перепиской в ходе заседания Верховной рады с неким человеком, обозначенным в ее телефоне как Андрей Ермак. Возможно, этим абонентом является глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, предполагает интернет-издание "Буквы".

В переписке депутату задают вопрос: "Удалось вчера поговорить с Сергеем?". На это она отвечает, что "переговорила со Стефанчуком".

Отметим, первого вице-спикера Рады зовут Руслан Стефанчук.

Также некто "Ермак" звонил Юлии Владимировне в мессенджере, но она не ответила.

Потом "газовая принцесса" ненароком "засветила" часть более ранней переписки. Там пани Тимошенко сообщает все тому же "Ермаку", что уже вернулась в Киев, приглашает его в гости и прощается: "Обнимаю".

Кроме того, журналисты выхватили в послании оппозиционерки действующей власти ее поздравление пана Зеленского с днем рождения, которое тот отмечал накануне.

Ранее украинские СМИ и соцсети заполонили фотографии обновленной Юлии Владимировны. Пользователи бурно обсуждают не отсутствие традиционной косы у одного из самых известных политиков Незалежной, а сильно изменившиеся черты ее лица. Нация заспорила, насколько ей подходит новый имидж.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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