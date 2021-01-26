Европейцы отказали: антироссийские планы украинцев рухнули

Европейцы отказали: антироссийские планы украинцев рухнули
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В ПАСЕ решили не прислушиваться к доводам Незалежной

Комитет по мониторингу ПАСЕ выступил за то, чтобы полностью подтвердить права и обязанности российской делегации в Ассамблеи. Об этом объявил один из представителей нашей делегации Леонид Слуцкий.

Таким образом, попытки украинской стороны оспорить полномочия России пока не увенчались успехом. Как отметил Слуцкий, все предложения делегации Незалежной по этой теме были отметены европейцами.

В беседе с журналистами РИА "новости" он также выразил надежду, что и в дальнейшем ПАСЕ будет принимать правильные взвешенные решения в отношении нашего государства.

О том, что Украина добивается выхода России из ПАСЕ, стало известно накануне. Тогда за инициативу выступило большинство членов Ассамблеи. Как отмечал Леонид Слуцкий, такой подход говорит о том, что в ряды ПАСЕ проникла идеология "двойных стандартов".

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Не понятно, что там вообще наши делают? Пора бы властям объяснить людям. Ведь каких то решений в пользу России не очень то видно, а вот нападки из всех подобных организаций постоянно. Или наши "терпилы" считают, что когда нибудь они одумаются. Типа -мы за правое дело и нас должны когда нибудь услышать. Услышат, когда страны не станет как в 90х.
Гость
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Гость
Вот на хрена нам это ПАСЕ, контора гнилая и русофобская но деньги очень любит. Им нужны наши взносы то есть деньги. Из этой конторы все равно нужно выходить а взносы пусть пусть незалежная на себя берет, правда без России эта ПАСЕ превращается в третьесортный клуб по интересам.
а россия что с ПАСЕ что без ПАСЕ есть страна третьего сорта, страна изгой, страна голодранец
Гость
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Делегатам рф приятен запах европейской вони из пятой точки.
Гость
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Вот на хрена нам это ПАСЕ, контора гнилая и русофобская но деньги очень любит. Им нужны наши взносы то есть деньги. Из этой конторы все равно нужно выходить а взносы пусть пусть незалежная на себя берет, правда без России эта ПАСЕ превращается в третьесортный клуб по интересам.
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