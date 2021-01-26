Американцы приготовили для Москвы свой план "Барбароссы"

Соединенные Штаты взяли на вооружение стратегию "ядерного превосходства", который подразумевает стремительное уничтожение России в случае полномасштабной войны. Об этом пишет американский историк и писатель Эрик Зюсс в своей статье для портала Strategic Culture.

По его словам, план правительства США по завоеванию РФ основан на фундаментальной вере в установление "ядерного превосходства" над России – т.е. способности Америки выиграть ядерную войну против Москвы и, таким образом, победить ее.

Эта концепция стала респектабельной в академических и правительственных кругах Соединенных Штатов после 2006 года, отмечает автор. Он полагает, что приверженцы данной идеи не берут в расчет возможный одновременный удар друг по другу сверхдержав и наступление "ядерной зимы". В представлении американских элит "США должны и скоро смогут захватить Россию – самую большую по площади страну в мире, а также самую богатую природными ресурсами".

Штатовская аристократия и ее "вассальные аристократии", которые контролируют союзные США страны (миллиардеры, мультимиллионеры и их главные агенты как в государственном, так и в частном секторах), скупают и строят для себя подземные ядерные убежища, но они не смогут вечно оставаться под землей и выживать за счет старых запасов, подчеркивает публицист.

Он утверждает, что в американских СМИ и в ведущих научных журналах по общественным наукам практически запрещено обсуждать "ядерную зиму".

"Во властных кругах США вопрос уже решен... Правительство США планирует захватить Россию (по сути, установить там марионеточный режим). Такова реальность", – делает вывод Зюсс.

Автор добавил, что американский режим хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, поскольку Вашингтон планирует разместить свои ракеты всего в 5 минутах полета от Москвы, для суперблица.

"Операция "Барбаросса" была немецкой версией того, что сегодня является ядерным превосходством Америки; и, конечно, она предшествовал эпохе ядерного оружия, но она стала причиной подавляющего большинства смертей и разрушений во Второй мировой войне – даже без ядерного оружия", – напомнил писатель.

Зюсс уверен, что холодная война между странами не завершилась до сих пор. После распада СССР основным врагом США теперь является Россия. И сегодня как никогда видно, что стратегия противостояния опирается на современные военные технологии. При этом Вашингтон не учитывает главного – Москва все эти годы не сидела сложа руки и подготовилась к потенциальному военному конфликту.

В 2020 г. режим США (и его союзники) попытались организовать переворот в Минске, чтобы свергнуть правительство Белоруссии, которое недостаточно враждебно относится к своему ближайшему соседу, России. В результате Республика сейчас как никогда близка к покупке у РФ противоракетных систем С-400 на тот случай, если "режим США попытается провести свою собственную операцию "Барбаросса" (типа ядерной бомбежки, вместо трех миллионов немецких солдат), резюмирует автор.

