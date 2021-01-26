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Власти Незалежной считают
серьезным преступлением попытку скрыть российский паспорт. Так, за утайку
сведений о наличии у человека гражданства нашей страны могут засадить в тюрьму.
Такое жесткое наказание предложили ввести парламентарии от партии украинского президента "Слуга народа". Депутаты потрудились и внесли на рассмотрение в парламент целых три законопроекта, пишет Vesti.ua.
В частности, они предлагают сажать скрывающих данные о гражданстве за решетку на срок от 2 до 5 лет. В документе наше государство называют страной-агрессором. Соответственно, наличие гражданства такой "агрессивной" державы может обернуться для человека бедой.
А еще украинцев с российским паспортом хотят лишить права голоса на выборах и запретить им выдвигаться в депутаты.
К слову, недавно в Совфеде раскрыли смысл "атак" на русский язык со стороны Незалежной.
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