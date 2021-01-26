Блинкен стал новым главой Госдепа США

Соратник Байдена намерен поменять внешнюю политику Вашингтона

Сенат США утвердил в должности госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает РИА "Новости" во вторник, 26 января.

На слушаниях по утверждению своей кандидатуры он заявил, что намерен реагировать вызовы со стороны России, при этом отметил, что администрация 46-го президента Джо Байдена собирается продлить с Москвой договор СНВ-3.

Кроме того новый глава Госдепа считает, что Вашингтону нужно пересмотреть внешнюю политику Штатов, в том числе в вопросе выхода страны при руководстве Дональда Трампа из ядерной сделки с Ираном.

Блинкен ранее занимал должность первого заместителя советника президента США по нацбезопасности и первого заместителя госсекретаря.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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