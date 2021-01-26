Путин созвонился с Байденом

Путин созвонился с Байденом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Состоялся первый разговор российского лидера с новым президентом США

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с главой Штатов Джо Байденом. Это была первая беседа двух лидеров. Об этом говорится на сайте Кремля.

Сообщается, что Россия и США договорились о продлении ДСНВ. Также главы двух стран обсудили урегулирование конфликта на Украине и саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН, который предложила провести Россия.

"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН",

говорится в сообщении. 

Байден заявил, что США поддерживают суверенитет Незалежной. Об этом со ссылкой на Белый дом пишет телеграм-канал RT.

Также новоиспеченный президент Штатов назвал ряд действий России "пагубными" и пообещал, что Вашингтон будет твердо на них реагировать.

Пресс-служба Кремля тем временем отмечает, что Путин и Байден условились поддерживать контакты.

Ранее шведские СМИ спрогнозировали восстановление диалога между РФ и США.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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И для чего? Это Байден как новый Президент должен всех обзванивать, а не идти к нему на доклад, ставя себя в роль подчиненного.
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