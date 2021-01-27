Лидеру Незалежной грозят неприятные последствия из-за неспособности решить ситуацию с поставками препаратов

Украина остается одной из крупнейших стран Европы, в которой в настоящее время не проводится вакцинация населения против коронавирусной инфекции. При этом часть регионов Незалежной уже могут в ближайшее время приступить к массовой процедуре после заключения договоренностей с Москвой, сообщает издание Bloomberg.

Власти не имеют возможностей для вакцинации: либо дозы не утверждены, либо не решен вопрос с поставками. Сложившаяся ситуация грозит главе государства Владимиру Зеленскому весьма неприятными последствиями в виде усиления внутреннего давления в стране – избранный лидер заявил в январе, что у Киева появится вакцина уже этой зимой, однако не стал уточнять информацию о поставщике. Популярность Зеленского продолжает падать.

В то же время глава РФ Владимир Путин объявил о вакцинации населения с помощью вакцины "Спутник V", поставки которой запланированы, в том числе, и на восток Украины. За препаратом к России обратились и Сербия с Венгрией. Последняя стала первой страной в ЕС, которая решилась санкционировать использование российского лекарственного препарата против COVID-19, передает РИА ФАН.

Как отмечает издание, администрация Зеленского не имеет никакой информации о готовности вакцин. Пока что правительство смогло закупить несколько партий "КоронаВак", произведенной в Китае. Однако первые поставки начнутся лишь через месяц, а сам препарат даже не прошел регистрацию для использования. Соответствующая заявка на Украине подана только производителем "Спутника V", пишет Bloomberg.

Ранее проведенные на Украине исследования показали, что лидер Незалежной пользуется поддержкой лишь среди 20% населения.